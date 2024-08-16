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В Москве зафиксировали самую низкую температуру за лето - РИА Новости, 16.08.2024
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08:19 16.08.2024 (обновлено: 08:20 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kholod-1966523914.html
В Москве зафиксировали самую низкую температуру за лето
В Москве зафиксировали самую низкую температуру за лето - РИА Новости, 16.08.2024
В Москве зафиксировали самую низкую температуру за лето
Ночь на пятницу стала в Москве самой холодной за все лето, минимальная температура составила плюс 9,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:19
2024-08-16T08:20
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Ночь на пятницу стала в Москве самой холодной за все лето, минимальная температура составила плюс 9,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве минимальная температура за ночь составила плюс 9,6 - это самая низкая ночная температура за все лето. Кроме того, так прохладно в ночь на 16 августа не было последние 20 лет, тогда минимум составил плюс 8,1 градуса", – рассказал синоптик. Тишковец добавил, что на выходных ночи в Москве станут теплее, прогнозируется температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов. "По Московской области холоднее всего было в Михайловском – плюс 5,2 градуса, а это по климату - сентябрьские показатели. Так же свежо в Подмосковье было на метеостанциях в Черустях – плюс 5,4, Подмосковной – плюс 5,5 и Ново-Иерусалиме – плюс 5,6 градуса", – отметил он.
https://ria.ru/20240814/moskva-1966117149.html
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
В Москве зафиксировали самую низкую температуру за лето

Тишковец: ночь на пятницу стала в Москве самой холодной за все лето

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНочь в Москве
Ночь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Ночь на пятницу стала в Москве самой холодной за все лето, минимальная температура составила плюс 9,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве минимальная температура за ночь составила плюс 9,6 - это самая низкая ночная температура за все лето. Кроме того, так прохладно в ночь на 16 августа не было последние 20 лет, тогда минимум составил плюс 8,1 градуса", – рассказал синоптик.
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Тишковец добавил, что на выходных ночи в Москве станут теплее, прогнозируется температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов.
"По Московской области холоднее всего было в Михайловском – плюс 5,2 градуса, а это по климату - сентябрьские показатели. Так же свежо в Подмосковье было на метеостанциях в Черустях – плюс 5,4, Подмосковной – плюс 5,5 и Ново-Иерусалиме – плюс 5,6 градуса", – отметил он.
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