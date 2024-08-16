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Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок - РИА Новости, 16.08.2024
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11:12 16.08.2024 (обновлено: 11:32 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/khimki-1966546015.html
Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок
Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок - РИА Новости, 16.08.2024
Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок
Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:12
2024-08-16T11:32
химки (городской округ в московской области)
жилье
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
дети-сироты
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации округа. Отмечается, что данный документ позволяет приобрести квартиру в любом городе Московской области. Поздравил ребят также городской прокурор Денис Андреев. "Вы — наше будущее. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты", — обратился к ребятам Волошин, его слова приводит пресс-служба. Дети-сироты могут получить такой сертификат по достижении 18 лет, подобрать квартиру по своему желанию и оформить квартиру сразу в собственность. За девять лет реализации государственной программы "Жилище" в городском округе Химки обеспечили квартирами более 100 детей-сирот, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240731/kapremont-1963257059.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), жилье, дмитрий волошин (глава городского округа химки), дети-сироты
Химки (городской округ в Московской области), Жилье, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), дети-сироты

Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок

© Фото : Пресс-служба г.о. Химки Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок
 Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Пресс-служба г.о. Химки
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации округа.
Отмечается, что данный документ позволяет приобрести квартиру в любом городе Московской области. Поздравил ребят также городской прокурор Денис Андреев.
"Вы — наше будущее. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты", — обратился к ребятам Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Дети-сироты могут получить такой сертификат по достижении 18 лет, подобрать квартиру по своему желанию и оформить квартиру сразу в собственность.
За девять лет реализации государственной программы "Жилище" в городском округе Химки обеспечили квартирами более 100 детей-сирот, уточнили в пресс-службе.
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Химки (городской округ в Московской области)ЖильеДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)дети-сироты
 
 
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