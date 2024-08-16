https://ria.ru/20240816/khimki-1966546015.html

Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок

Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок - РИА Новости, 16.08.2024

Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок

Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:12

2024-08-16T11:12

2024-08-16T11:32

химки (городской округ в московской области)

жилье

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

дети-сироты

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации округа. Отмечается, что данный документ позволяет приобрести квартиру в любом городе Московской области. Поздравил ребят также городской прокурор Денис Андреев. "Вы — наше будущее. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты", — обратился к ребятам Волошин, его слова приводит пресс-служба. Дети-сироты могут получить такой сертификат по достижении 18 лет, подобрать квартиру по своему желанию и оформить квартиру сразу в собственность. За девять лет реализации государственной программы "Жилище" в городском округе Химки обеспечили квартирами более 100 детей-сирот, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240731/kapremont-1963257059.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), жилье, дмитрий волошин (глава городского округа химки), дети-сироты