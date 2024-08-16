https://ria.ru/20240816/khimki-1966546015.html
Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок
Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок - РИА Новости, 16.08.2024
Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам из Химок
Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:12
2024-08-16T11:12
2024-08-16T11:32
химки (городской округ в московской области)
жилье
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
дети-сироты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966545592_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf5b13f328a49830c4619348b2de723f.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации округа. Отмечается, что данный документ позволяет приобрести квартиру в любом городе Московской области. Поздравил ребят также городской прокурор Денис Андреев. "Вы — наше будущее. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты", — обратился к ребятам Волошин, его слова приводит пресс-служба. Дети-сироты могут получить такой сертификат по достижении 18 лет, подобрать квартиру по своему желанию и оформить квартиру сразу в собственность. За девять лет реализации государственной программы "Жилище" в городском округе Химки обеспечили квартирами более 100 детей-сирот, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240731/kapremont-1963257059.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966545592_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5f932de3377505756f0b6581695c2048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), жилье, дмитрий волошин (глава городского округа химки), дети-сироты
Химки (городской округ в Московской области), Жилье, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), дети-сироты
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение собственного жилья трем детям-сиротам, сообщает пресс-служба администрации округа.
Отмечается, что данный документ позволяет приобрести квартиру в любом городе Московской области
. Поздравил ребят также городской прокурор Денис Андреев.
"Вы — наше будущее. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты", — обратился к ребятам Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Дети-сироты могут получить такой сертификат по достижении 18 лет, подобрать квартиру по своему желанию и оформить квартиру сразу в собственность.
За девять лет реализации государственной программы "Жилище" в городском округе Химки обеспечили квартирами более 100 детей-сирот, уточнили в пресс-службе.