"Хезболла" показала один из своих подземных военных объектов
"Хезболла" в видеоролике показала крупный подземный объект для запуска ракет
© IRNAРакетный объект "Эмад 4" ливанского движения "Хезболлах"
© IRNA
Ракетный объект "Эмад 4" ливанского движения "Хезболлах"
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 16 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу опубликовало видеоролик, в котором продемонстрировало один из своих подземных военных объектов под названием "Эмад 4", из которого могут осуществляться запуски ракет.
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"Объект содержит ракеты дальнего радиуса действия и тяжелые ракетные установки, которые легко передвигаются по туннелям на своих транспортных средствах. Туннели полностью оснащены технологиями и материально-техническими потребностями", - говорится в видеоролике движения.
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В видеоролике показаны кадры обширной сети широких туннелей, соединяющих различные части крупного подземного объекта, что позволяет беспрепятственно передвигаться различным транспортным средствам, включая мотоциклы и грузовики. Объект оборудован компьютерами и освещением, а сами пусковые установки ракет находятся в замаскированных подземных шахтах.
Ранее "Хезболлах" заявило о нанесении ударов по 7 позициям и местам скоплениям личного состава Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне на севере Израиля. В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по жилому дому в населённом пункте Айтрун на юге Ливана, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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