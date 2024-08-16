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"Хезболла" показала один из своих подземных военных объектов - РИА Новости, 16.08.2024
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17:09 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/khezbolla-1966647594.html
"Хезболла" показала один из своих подземных военных объектов
"Хезболла" показала один из своих подземных военных объектов - РИА Новости, 16.08.2024
"Хезболла" показала один из своих подземных военных объектов
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу опубликовало видеоролик, в котором продемонстрировало один из своих подземных военных объектов под названием... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:09
2024-08-16T17:09
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 16 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу опубликовало видеоролик, в котором продемонстрировало один из своих подземных военных объектов под названием "Эмад 4", из которого могут осуществляться запуски ракет. "Объект содержит ракеты дальнего радиуса действия и тяжелые ракетные установки, которые легко передвигаются по туннелям на своих транспортных средствах. Туннели полностью оснащены технологиями и материально-техническими потребностями", - говорится в видеоролике движения. В видеоролике показаны кадры обширной сети широких туннелей, соединяющих различные части крупного подземного объекта, что позволяет беспрепятственно передвигаться различным транспортным средствам, включая мотоциклы и грузовики. Объект оборудован компьютерами и освещением, а сами пусковые установки ракет находятся в замаскированных подземных шахтах. Ранее "Хезболлах" заявило о нанесении ударов по 7 позициям и местам скоплениям личного состава Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне на севере Израиля. В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по жилому дому в населённом пункте Айтрун на юге Ливана, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240809/izrail-1965090177.html
https://ria.ru/20240810/livan-1965389703.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" показала один из своих подземных военных объектов

"Хезболла" в видеоролике показала крупный подземный объект для запуска ракет

© IRNAРакетный объект "Эмад 4" ливанского движения "Хезболлах"
Ракетный объект Эмад 4 ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© IRNA
Ракетный объект "Эмад 4" ливанского движения "Хезболлах"
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 16 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу опубликовало видеоролик, в котором продемонстрировало один из своих подземных военных объектов под названием "Эмад 4", из которого могут осуществляться запуски ракет.
«
"Объект содержит ракеты дальнего радиуса действия и тяжелые ракетные установки, которые легко передвигаются по туннелям на своих транспортных средствах. Туннели полностью оснащены технологиями и материально-техническими потребностями", - говорится в видеоролике движения.
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В видеоролике показаны кадры обширной сети широких туннелей, соединяющих различные части крупного подземного объекта, что позволяет беспрепятственно передвигаться различным транспортным средствам, включая мотоциклы и грузовики. Объект оборудован компьютерами и освещением, а сами пусковые установки ракет находятся в замаскированных подземных шахтах.
Ранее "Хезболлах" заявило о нанесении ударов по 7 позициям и местам скоплениям личного состава Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне на севере Израиля. В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по жилому дому в населённом пункте Айтрун на юге Ливана, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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