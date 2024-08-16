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Пресс-секретарь Байдена по кризисным ситуациям перейдет к Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
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19:31 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kharris-1966681643.html
Пресс-секретарь Байдена по кризисным ситуациям перейдет к Харрис, пишут СМИ
Пресс-секретарь Байдена по кризисным ситуациям перейдет к Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
Пресс-секретарь Байдена по кризисным ситуациям перейдет к Харрис, пишут СМИ
Советник Белого дома Иан Сэмс покидает администрацию президента США Джо Байдена, чтобы войти в команду вице-президента и потенциального кандидата на пост главы... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:31
2024-08-16T19:31
в мире
сша
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Советник Белого дома Иан Сэмс покидает администрацию президента США Джо Байдена, чтобы войти в команду вице-президента и потенциального кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Новой официальной должностью Сэмса будет должность высокопоставленного пресс-секретаря и советника быстрого реагирования, который будет отвечать на атаки в адрес Харрис, касающиеся ее достижений, он будет помогать кампании выражать ее позицию и стиль во время телевизионных выступлений", - цитирует издание анонимные источники. Белый дом пока официально не комментировал грядущие перестановки. В администрации Байдена Сэмс занимал позицию заместителя помощника президента, был пресс-секретарем и советником офиса юрисконсульта Белого дома. Его публичной функцией были выступления по вопросам, касающимся обвинений оппонентов Байдена в адрес президента и его семьи, и по другим "кризисным" ситуациям. До прихода в Белый дом он занимался пиаром в министерстве здравоохранения, курируя освещение ведомством борьбы с пандемией COVID-19, готовил к сенатским слушаниям ряд предложенных Байденом на министерские посты кандидатов, вел частную практику в сфере PR, работу с прессой для ряда демократов в конгрессе и на губернаторских кампаниях. Сэмс в 2015-2016 годах руководил региональной пресс-службой предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а в 2020 году был пресс-секретарем Харрис, в тот момент боровшейся за номинацию от Демократической партии США на предыдущих президентских выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240816/tramp-1966668273.html
https://ria.ru/20240815/kharris-1966396491.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Пресс-секретарь Байдена по кризисным ситуациям перейдет к Харрис, пишут СМИ

WP: советник Белого дома Иан Сэмс покидает администрацию Байдена

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Советник Белого дома Иан Сэмс покидает администрацию президента США Джо Байдена, чтобы войти в команду вице-президента и потенциального кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Новой официальной должностью Сэмса будет должность высокопоставленного пресс-секретаря и советника быстрого реагирования, который будет отвечать на атаки в адрес Харрис, касающиеся ее достижений, он будет помогать кампании выражать ее позицию и стиль во время телевизионных выступлений", - цитирует издание анонимные источники. Белый дом пока официально не комментировал грядущие перестановки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде
Вчера, 18:18
В администрации Байдена Сэмс занимал позицию заместителя помощника президента, был пресс-секретарем и советником офиса юрисконсульта Белого дома. Его публичной функцией были выступления по вопросам, касающимся обвинений оппонентов Байдена в адрес президента и его семьи, и по другим "кризисным" ситуациям. До прихода в Белый дом он занимался пиаром в министерстве здравоохранения, курируя освещение ведомством борьбы с пандемией COVID-19, готовил к сенатским слушаниям ряд предложенных Байденом на министерские посты кандидатов, вел частную практику в сфере PR, работу с прессой для ряда демократов в конгрессе и на губернаторских кампаниях.
Сэмс в 2015-2016 годах руководил региональной пресс-службой предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а в 2020 году был пресс-секретарем Харрис, в тот момент боровшейся за номинацию от Демократической партии США на предыдущих президентских выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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15 августа, 14:38
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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