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В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу" - РИА Новости, 16.08.2024
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19:34 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу" - РИА Новости, 16.08.2024
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"
В палестинском движении ХАМАС после переговоров в Дохе заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу", тянут время и не хотят завершения конфликта в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:34
2024-08-16T19:34
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС после переговоров в Дохе заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу", тянут время и не хотят завершения конфликта в секторе Газа, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя движения Сами Абу Зухри. В четверг и пятницу в катарской Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. "Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил..., что администрация США пытается создать "ложноположительную атмосферу" и не имеет реального намерения прекращать войну в секторе Газа, а лишь пытается выиграть время", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240816/bayden-1966680531.html
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в мире, израиль, сша, катар, сами абу зухри, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Сами Абу Зухри, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"

Представитель ХАМАС: США тянут время и не хотят завершения конфликта в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС после переговоров в Дохе заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу", тянут время и не хотят завершения конфликта в секторе Газа, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя движения Сами Абу Зухри.
В четверг и пятницу в катарской Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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"Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил..., что администрация США пытается создать "ложноположительную атмосферу" и не имеет реального намерения прекращать войну в секторе Газа, а лишь пытается выиграть время", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАКатарСами Абу ЗухриАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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