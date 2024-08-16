https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html

В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"

В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу" - РИА Новости, 16.08.2024

В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"

В палестинском движении ХАМАС после переговоров в Дохе заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу", тянут время и не хотят завершения конфликта в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:34

2024-08-16T19:34

2024-08-16T19:34

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС после переговоров в Дохе заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу", тянут время и не хотят завершения конфликта в секторе Газа, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя движения Сами Абу Зухри. В четверг и пятницу в катарской Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, отмечается, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. "Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил..., что администрация США пытается создать "ложноположительную атмосферу" и не имеет реального намерения прекращать войну в секторе Газа, а лишь пытается выиграть время", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240816/bayden-1966680531.html

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сша

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в мире, израиль, сша, катар, сами абу зухри, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году