https://ria.ru/20240816/kerch-1966677975.html

В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост

В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 16.08.2024

В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки на Крымский мост РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:11

2024-08-16T19:11

2024-08-16T21:18

специальная военная операция на украине

жкх

россия

керчь

советский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки на Крымский мост и регион, сообщила администрация Керчи в Telegram-канале."Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования", — говорится в сообщении.В прошедшем в Керчи заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняли участие городские власти и представители МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций. Рассматривалась ситуация в связи с ракетной атакой на Керчь прошедшей ночью. На время проведения обследования и ремонтных работ ограничили движение на участке улицы Советской. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз воды в центральную часть города. О повреждении каких именно объектов идет речь, в сообщении не уточняется.Отмечается, что ситуация в городе в целом стабильная, все органы власти работают в штатном режиме. Как сообщало Минобороны, сегодня российская ПВО отразила групповой удар двенадцати оперативно-тактических ракет ATACMS производства США по Крымскому мосту, все они уничтожены.

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

https://ria.ru/20240816/gladkov-1966686064.html

россия

керчь

советский

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, россия, керчь, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крымский мост