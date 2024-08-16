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В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 16.08.2024
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19:11 16.08.2024 (обновлено: 21:18 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/kerch-1966677975.html
В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост
В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 16.08.2024
В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки на Крымский мост РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:11
2024-08-16T21:18
специальная военная операция на украине
жкх
россия
керчь
советский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки на Крымский мост и регион, сообщила администрация Керчи в Telegram-канале.&quot;Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования&quot;, — говорится в сообщении.В прошедшем в Керчи заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняли участие городские власти и представители МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций. Рассматривалась ситуация в связи с ракетной атакой на Керчь прошедшей ночью. На время проведения обследования и ремонтных работ ограничили движение на участке улицы Советской. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз воды в центральную часть города. О повреждении каких именно объектов идет речь, в сообщении не уточняется.Отмечается, что ситуация в городе в целом стабильная, все органы власти работают в штатном режиме. Как сообщало Минобороны, сегодня российская ПВО отразила групповой удар двенадцати оперативно-тактических ракет ATACMS производства США по Крымскому мосту, все они уничтожены.
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
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жкх, россия, керчь, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Россия, Керчь, Советский , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Крымский мост
В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки на Крымский мост

В Керчи объявили о ЧС муниципального уровня после атаки ВСУ на Крымский мост

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки на Крымский мост и регион, сообщила администрация Керчи в Telegram-канале.
«

"Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования", — говорится в сообщении.

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В прошедшем в Керчи заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняли участие городские власти и представители МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций. Рассматривалась ситуация в связи с ракетной атакой на Керчь прошедшей ночью.
На время проведения обследования и ремонтных работ ограничили движение на участке улицы Советской. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз воды в центральную часть города. О повреждении каких именно объектов идет речь, в сообщении не уточняется.
Отмечается, что ситуация в городе в целом стабильная, все органы власти работают в штатном режиме.
Как сообщало Минобороны, сегодня российская ПВО отразила групповой удар двенадцати оперативно-тактических ракет ATACMS производства США по Крымскому мосту, все они уничтожены.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоссияКерчьСоветскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКрымский мост
 
 
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