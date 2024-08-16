Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии
Посол Келин: британские власти пытались давить на проживающих в стране россиян
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Бытовая русофобия, пожалуй, не столь сильна. Но о различных попытках давления на наших соотечественников со стороны властей или с их подачи нам известно", - сказал дипломат.
Помимо этого Келин обратил внимание на то, что представителям российских СМИ в Британии также весьма непросто работать.
Беспрецедентный уровень русофобии зафиксирован в ряде зарубежных стран из-за ситуации на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.