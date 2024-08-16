Рейтинг@Mail.ru
Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kelin-1966527856.html
Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии
Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии - РИА Новости, 16.08.2024
Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии
Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:08
2024-08-16T09:08
россия
великобритания
лондон
андрей келин
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Бытовая русофобия, пожалуй, не столь сильна. Но о различных попытках давления на наших соотечественников со стороны властей или с их подачи нам известно", - сказал дипломат. Помимо этого Келин обратил внимание на то, что представителям российских СМИ в Британии также весьма непросто работать. Беспрецедентный уровень русофобии зафиксирован в ряде зарубежных стран из-за ситуации на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
https://ria.ru/20240816/britantsy-1966519333.html
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950214943.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01160baa9b9f8de0a04d5f31b4459a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, лондон, андрей келин, владимир путин, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, Андрей Келин, Владимир Путин, В мире
Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии

Посол Келин: британские власти пытались давить на проживающих в стране россиян

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Бытовая русофобия, пожалуй, не столь сильна. Но о различных попытках давления на наших соотечественников со стороны властей или с их подачи нам известно", - сказал дипломат.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Жители Британии устали от "украинского сюжета", сообщил российский посол
Вчера, 07:02
Помимо этого Келин обратил внимание на то, что представителям российских СМИ в Британии также весьма непросто работать.
Беспрецедентный уровень русофобии зафиксирован в ряде зарубежных стран из-за ситуации на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
Здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
МИД России расширил персональные санкции против Британии
3 июня, 16:10
 
РоссияВеликобританияЛондонАндрей КелинВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала