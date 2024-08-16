https://ria.ru/20240816/kelin-1966527856.html

Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии

Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии - РИА Новости, 16.08.2024

Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии

Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:08

2024-08-16T09:08

2024-08-16T09:08

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Бытовая русофобия, пожалуй, не столь сильна. Но о различных попытках давления на наших соотечественников со стороны властей или с их подачи нам известно", - сказал дипломат. Помимо этого Келин обратил внимание на то, что представителям российских СМИ в Британии также весьма непросто работать. Беспрецедентный уровень русофобии зафиксирован в ряде зарубежных стран из-за ситуации на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20240816/britantsy-1966519333.html

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950214943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, лондон, андрей келин, владимир путин, в мире