https://ria.ru/20240816/kelin-1966473351.html

Андрей Келин: Великобритания причастна к разработке диверсий ВСУ

Андрей Келин: Великобритания причастна к разработке диверсий ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Андрей Келин: Великобритания причастна к разработке диверсий ВСУ

Всеобщие выборы прошли в Великобритании 4 июля 2024 года. По их итогам к власти пришла Лейбористская партия, находившаяся до этого в оппозиции 14 лет. Посол... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:00

2024-08-16T09:00

2024-08-16T09:09

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Всеобщие выборы прошли в Великобритании 4 июля 2024 года. По их итогам к власти пришла Лейбористская партия, находившаяся до этого в оппозиции 14 лет. Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал в интервью РИА Новости, стоит ли Москве ожидать изменений в британо-российских отношениях, готовы ли новые власти к диалогу с РФ, зачем в Лондоне говорят о необходимости готовиться к войне с Россией через три года, как простые британцы относятся к намерению властей продолжать многомиллиардную помощь Украине в период кризиса в самой Британии, а также в каких условиях живут наши соотечественники на фоне антироссийских настроений.– Были ли у вас уже контакты с представителями новых властей Великобритании? Проявляют ли они какое-нибудь желание обсудить насущные вопросы?– На фоне спровоцированного британским правительством кризиса в двусторонних отношениях взаимодействие с властями Соединенного Королевства у нас в основном сведено к контактам с Foreign Office. Так было при консерваторах, так продолжается и при лейбористах. Эти нечастые беседы иногда имеют политический характер, но больше касаются практических вопросов деятельности дипломатических и консульских миссий двух стран в нынешних непростых условиях.Разумеется, в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы поддаются решению без участия России. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется. Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы.– Пересекались ли вы уже с новым послом Украины Валерием Залужным? Следует ли он фирменному хамскому стилю украинской дипломатии? Что вы ему скажете, если у вас случится разговор?– Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль.– Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж неоднократно заявлял о необходимости проведения переговоров с Россией по Украине. Лидер еще одной малоизвестной партии "Наследие" Дэвид Кертен призывал к нормализации отношений с Россией. Говорит ли это о том, что в Британии еще остаются разумные политические силы, выступающие за сохранение диалога с Россией? Как вы можете оценить негативную реакцию Запада на подобные заявления?– Высказывающих здравые идеи британцев мы знаем, но их здесь мало. И в условиях сохраняющегося в местном истеблишменте антироссийского консенсуса им трудно транслировать и отстаивать свою точку зрения. При том, что зачастую речь идет о фигурах, не поддерживающих нашу страну, а попросту призывающих к диалогу, в том числе ради пользы самой же Британии. Тех, кто отваживается выступать с таких позиций, подвергают разгромной критике, очерняют в СМИ, пытаются скомпрометировать. Об объективности речи нет. Это подтверждение циничности западных политиков, якобы желающих мира, а на практике делающих все для усугубления кризиса, действующих в политических интересах, а не на благо своего и тем более украинского народов.– Власти Британии не исключают возможность чрезвычайного созыва парламента на фоне массовых беспорядков. Какова вероятность отставки Кира Стармера из-за ситуации с антииммигрантскими протестами?– Так здесь вопрос сейчас не стоит. Даже на призывы вызвать депутатов парламента с каникул для обсуждения самого факта протестов руководство страны отвечает четким отказом. Сейчас установка правительства – на пресечение беспорядков, и эта линия в целом пользуется поддержкой оппозиции и значительной части населения.Если говорить о критике в адрес британского руководства, то она звучит в первую очередь за то, что серьезные меры не были приняты раньше, равно как и за двойные стандарты. Власти в ответ подчеркивают, что привлекают к ответственности тех, кто совершил нарушения с обеих сторон баррикад. Но задержанных сторонников иммигрантов объективно меньше.Другое дело, что беспорядки вскрывают фундаментальные проблемы британского общества. Это неблагополучие населения, социально-экономическое неравенство, обострившееся на фоне кризиса стоимости жизни, неудачи политики мультикультурализма. Всем этим британским властям придется в перспективе серьезно заниматься, если они хотят исправить ситуацию в стране.– Лейбористское правительство объявило о намерении вслед за предшественниками ежегодно предоставлять Украине по три миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на многомиллиардную дыру в бюджете. При этом власти не исключили повышения налогов, вопреки предвыборному обещанию, и урезания госрасходов. Как вы оцениваете такие действия Британии в ущерб своим гражданам? Насколько велик кредит терпения в британском обществе?– Кабинет Кира Стармера с первых же дней у власти принялся доказывать, что смены позиции по Украине от него ждать не стоит. Подтверждена готовность ежегодно выделять Киеву минимум по три миллиарда фунтов стерлингов "так долго, сколько потребуется". Обращу внимание и на подписанное в июле на полях прошедшего в Британии саммита так называемого Европейского политического сообщества отдельное двустороннее соглашение (Defence Export Support Treaty), предусматривающее предоставление Киеву займов общим объемом до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов на закупки продукции военного назначения у британских компаний ВПК.Эти планы выглядят тяжелой нагрузкой на британский госбюджет и налогоплательщиков на фоне кризисных явлений в экономике. К тому же в прессе появляется все больше сообщений о том, что консерваторы оставили лейбористам огромную дыру в госбюджете.Надо отметить, что целесообразность продолжения финансирования затратных внешнеполитических авантюр уже ставится общественностью под вопрос. Однако и сдавать назад, теряя лицо перед западными партнерами, лейбористам не с руки.– В Киеве ранее сообщали о получении разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. В это же время британские СМИ со ссылкой на источники опровергали эту информацию. Как Россия оценивает эту ситуацию: какую версию мы считаем соответствующей действительности?– Время от времени британские официальные лица снова отвечают на вопросы, касающиеся географических пределов применения переданных Киеву Лондоном крылатых ракет Storm Shadow. Их заявления носят, как правило, весьма размытый характер, что позволяет СМИ трактовать их по-разному. Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права.– Недавно газета Times писала со ссылкой на источник, что Лондон якобы обсуждает с ФРГ совместное создание и размещение ракет среднего радиуса действия для перехвата/уничтожения российских ракет с ядерным зарядом. Что стоит за подобными утечками и планами? К чему это ведет?– Такие публикации в британских СМИ последовали за визитом министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля. Там была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству, где зафиксирована возможность взаимодействия Британии с ФРГ и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности (deep precision strike). На данный момент конкретики на этот счет немного.Как вы помните, ранее стало известно об объединении усилий Парижа, Берлина, Варшавы и Рима для реализации программы ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования. Соответствующий меморандум был оформлен на саммите НАТО в Вашингтоне (9-11 июля). Видели сообщения о том, что Лондон как раз мог присоединиться к этому проекту. Однако сами британцы официально это не подтверждают.Такие инициативы видятся нам очень опасными. Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 года. Разумеется, мы будем вынуждены реагировать в плане компенсационных мер наиболее приемлемым для нас образом. Как заявил наш президент, в случае появления таких ракет в Европе мы будем считать себя свободными от объявленного моратория на размещение РСМД.– В Европе готовятся к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах. Один из главных вопросов на повестке: что делать, если США откажутся поставлять оружие Украине? Как вы думаете, какую роль будет играть Великобритания в новой структуре поддержки Украины? Не займет ли она место главного разжигателя конфликта?– Предвыборная обстановка в США все более усложняется. Оставлю это без комментариев. Что касается Британии, то она с самого начала конфликта играет роль одного из его разжигателей. Официальные лица сами говорили о своей стране как о локомотиве, ведущем за собой западный лагерь и способствующем принятию важнейших решений в части военных поставок. Очевидно, что Лондон хотел бы продолжить играть эту роль (по крайней мере на словах) независимо от исхода президентских выборов в США. Другое дело, что по мнению самих британских военных, вследствие "помощи" Украине арсеналы опустели, а их пополнение требует огромных средств.– Кроме того, официальные лица регулярно делают заявления о том, что надо быть готовыми к войне с Россией через три года. Зачем они ставят подобные дедлайны?– В первую очередь отмечу, что тема "российской угрозы" уже долгие годы эксплуатируется официальным Лондоном в самых разных целях, в том числе для оправдания собственных просчетов в тех или иных сферах.Что же касается упомянутой вами формулировки, то военно-политическое руководство Британии высказывается нюансированнее. Здесь заявляют о рисках оказаться в состоянии конфликта в той или иной форме, и не обязательно с Россией. При этом сроки в оценках здешних военачальников разнятся, и подчеркивается, что это не является неизбежным.Задача тривиальна – выбить побольше средств на вооруженные силы, которые действительно нуждаются в кардинальной модернизации. При этом надо как-то объяснить населению, до сих пор испытывающему на себе тяжесть кризиса стоимости жизни, почему деньги пойдут на это, а, к примеру, заявленная властями несколько лет назад программа строительства 40 новых больниц по всей стране окажется заморожена. Заодно очевидно стремление такой риторикой подтолкнуть международных партнеров, в первую очередь по НАТО, к повышению их оборонных расходов.При этом правительство лейбористов на практике до сих пор не решило, когда сможет довести объем средств, направляемых на нужды обороны, до 2,5% ВВП.– Выходцы из Британии активно воюют на стороне Украины. Какими последними данными о количестве находящихся в ВСУ британских наемников располагает Москва? И сколько таких наемников было уничтожено с начала СВО.– С этим вопросом лучше обратиться в министерство обороны России. Ранее наше оборонное ведомство публично сообщало, что располагает данными о более чем восьми сотнях британцев, отправившихся для этих целей на Украину. Из них, как сообщалось, уничтожены 360. Надо заметить, что даже в здешнем информпространстве иногда появляются материалы о таких лицах, в том числе уже ликвидированных в зоне СВО. Помимо этого, безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство.– Владимир Зеленский ранее заявил о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Как, по вашему мнению, это может повлиять на поддержку Киева со стороны Лондона? Есть ли вероятность, что Британия вновь попытается сорвать мирную сделку, как это сделал Борис Джонсон? Если да, то в чем цель таких действий?– Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов. В официальных кругах Лондона тема мирных переговоров явно "не в фаворе".– Насколько, на ваш взгляд, сильна сейчас русофобия среди обычных британцев? Разделяют ли они агрессивную риторику официального Лондона или все же понимают важность поддержания отношений с Москвой в условиях глобальной нестабильности?– Даже здесь многие признают, что местные жители устали от постоянного педалирования украинского сюжета. Но, в целом, остаются под влиянием риторики здешнего истеблишмента и обслуживающих его СМИ в условиях, когда доступ к достоверным источникам информации о нашей стране британскими властями, по сути, закрыт. Тем более что для формирования образа российской угрозы здесь зачастую используют выдумки не только об СВО, но и о более насущных для британцев сюжетах собственной безопасности и благополучия. Безосновательно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние процессы Соединенного Королевства, шпионаже, саботаже, хакерских атаках, в том числе на систему здравоохранения. Появились обвинения даже в антииммигрантских волнениях, происходящих в последние недели в ряде городов Великобритании.– Спустя больше чем два года после начала СВО сталкиваются ли наши граждане, проживающие в Британии, с враждебным отношением и дискриминацией?– Бытовая русофобия, пожалуй, не столь сильна. Но о различных попытках давления на наших соотечественников со стороны властей или с их подачи нам известно. При этом, как вы знаете, весьма непросто работать здесь и представителям российских СМИ.– Британия недавно объявила о высылке российского военного атташе, снятии дипстатуса с ряда принадлежащих России объектов и введении новых ограничений на получение россиянами дипломатических виз. Насколько это осложнило работу нашего Посольства в Лондоне? Какими были ответные шаги Москвы?– Перечисленные недружественные шаги были приняты предыдущим правительством Британии под нелепым предлогом во многом ради набора политических очков в преддверии выборов. Безусловно, они осложнили нашу деятельность, но при этом совершены здешними властями в первую очередь в ущерб интересам своей же страны.Это очевидно на примере с военными атташе. Как известно, российская сторона оперативно ответила аналогичным шагом в отношении представителя британских вооруженных сил в Москве. Лондон не мог не предвидеть подобную зеркальную меру, но сознательно пошел на подрыв каналов военно-дипломатического диалога в период беспрецедентной эскалации военно-политической напряженности в Европе. Теперь, конечно, новое правительство имеет шанс не повторять ошибки предшественников. Как я уже отмечал, готовности их исправлять мы не видим.– Предпринимают ли спецслужбы Британии попытки вербовать или запугивать дипломатов посольства России? Если да, то расскажите о таких случаях.– Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям.

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Наталья Макарова

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