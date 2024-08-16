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Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/kanada-1966710700.html
Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну
Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну - РИА Новости, 16.08.2024
Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну
Канада, дав разрешение ВСУ на использование канадского оружия на территории России, тем самым подтвердила, что вместе с другими странами Запада ведет против РФ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:39
2024-08-16T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
канада
владимир путин
валерий герасимов
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Канада, дав разрешение ВСУ на использование канадского оружия на территории России, тем самым подтвердила, что вместе с другими странами Запада ведет против РФ необъявленную войну, заявило РИА Новости российское посольство в Оттаве. Ранее в пятницу минобороны Канады заявило, что Украина может использовать переданное ей канадское оружие на территории РФ. Это заявление последовало на фоне террористического нападения ВСУ на Курскую область, в результате которого погибли и были ранены мирные жители. "У нас никогда не было иллюзий по поводу так называемой сдержанности Запада. Это все ложь и фейки. Кабинет (премьер-министра Канады - ред.) Трюдо только что подтвердил, что он ведет - вместе с остальным коллективным Западом - необъявленную войну против России", - прокомментировали в российской дипмиссии. В посольстве РФ подчеркнули, что "киевский режим обречен", а всё используемое им западное вооружение, техника и иностранные наемники "будут уничтожены". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966693662.html
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Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области
Танк ВСУ уничтожен прямым попаданием "Ланцета" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны
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в мире, россия, украина, канада, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Канада, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну

Посольство: Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Канада, дав разрешение ВСУ на использование канадского оружия на территории России, тем самым подтвердила, что вместе с другими странами Запада ведет против РФ необъявленную войну, заявило РИА Новости российское посольство в Оттаве.
Ранее в пятницу минобороны Канады заявило, что Украина может использовать переданное ей канадское оружие на территории РФ. Это заявление последовало на фоне террористического нападения ВСУ на Курскую область, в результате которого погибли и были ранены мирные жители.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ
Вчера, 20:55
«
"У нас никогда не было иллюзий по поводу так называемой сдержанности Запада. Это все ложь и фейки. Кабинет (премьер-министра Канады - ред.) Трюдо только что подтвердил, что он ведет - вместе с остальным коллективным Западом - необъявленную войну против России", - прокомментировали в российской дипмиссии.
В посольстве РФ подчеркнули, что "киевский режим обречен", а всё используемое им западное вооружение, техника и иностранные наемники "будут уничтожены".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Зеленский поставил на карту все — и проиграл
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКанадаВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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