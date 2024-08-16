https://ria.ru/20240816/izrail-1966675204.html

Израильский режиссер рассказала о покинувших дома после атаки ХАМАС

Израильский режиссер рассказала о покинувших дома после атаки ХАМАС - РИА Новости, 16.08.2024

Израильский режиссер рассказала о покинувших дома после атаки ХАМАС

Около 30% жителей граничащих с сектором Газа районов Израиля, покинувших свои дома после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, не вернулись в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:55

2024-08-16T18:55

2024-08-16T18:55

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Около 30% жителей граничащих с сектором Газа районов Израиля, покинувших свои дома после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, не вернулись в них, рассказала РИА Новости режиссер-документалист Лина Чаплин. По ее словам, она намерена снять документальный фильм о волонтерах-пенсионерах, которые на год отправятся на границу с сектором Газа, чтобы помогать жителям приграничных районов. Заявки для участия в программе подали 600 человек, из них отобрали 45 человек "подходящих профессий". Как отметила Чаплин, на месте предполагаемых съемок часто слышно канонаду, а сам приграничный район "не просто сильно обезлюдел, а от слова совсем". "Люди, которые пострадали 7 октября, их эвакуировали в тыл. Сейчас, когда 1 сентября не за горами, и дети должны идти учиться, большая часть возвращается, но не все. Примерно не возвращается процентов 30. Боятся, не хотят... Стоят пустые дома", - сказала она. В то же, по словам режиссера, за 35 лет, что она проработала в Сдероте неподалеку от сектора Газа, полного спокойствия не было никогда. "Сдерот, сколько я себя помню, преподавала там 35 лет, всегда что-то было: или "Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" - ред.) или еще что-то. Никогда не было полного спокойствия. А так, привыкли", - говорит она. Лине Чаплин 90 лет, почти 50 лет она занимается съемками. Среди снятых ею фильмов "Балет под трибунами", "Муки в огне", "Восемьдесят… и дальше".

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сдерот, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году