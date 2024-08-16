Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/izrail-1966515627.html
Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу
Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу - РИА Новости, 16.08.2024
Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу
Действия израильской армии на Западном берегу Иордана, контролируемом Палестинской национальной администрацией, создают риски для Иордании, заявил в интервью... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:13
2024-08-16T05:13
иордания
россия
израиль
глеб десятников
палестинская национальная администрация
оон
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957295442_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_419551763a82127eeb92cf79acfca5ee.jpg
АММАН, 16 авг - РИА Новости. Действия израильской армии на Западном берегу Иордана, контролируемом Палестинской национальной администрацией, создают риски для Иордании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников. "Происходящее на Западном берегу создает риски для Иордании, и опасения наших друзей понятны и оправданы. Только справедливое решение палестинской проблемы на основе двухгосударственной формулы и соответствующих резолюций ООН может вернуть долгожданный мир и гармонию в регион",- сказал Десятников, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что масштабная война перекинется из Сектора Газа на Западный берег к иорданским границам и спровоцирует большой поток беженцев в Иорданию. Арабские политики и эксперты неоднократно заявляли, что в случае, если Израиль начнет военную кампанию на Западном берегу, подобную той, что сейчас проводится в секторе Газа, в Иорданию может хлынуть большой поток беженцев, что негативно скажется на общей ситуации в рамках безопасности и экономики в королевстве. Израильские военные в последние месяцы практически ежедневно проводят точеные операции в палестинских лагерях на Западном берегу, в ходе которых проводятся аресты и убийства палестинских активистов.
https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240814/deeskalatsiya-1966052598.html
иордания
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957295442_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_3ba8e201db60ce3fba855b1fb0094d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иордания, россия, израиль, глеб десятников, палестинская национальная администрация, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иордания, Россия, Израиль, Глеб Десятников, Палестинская национальная администрация, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу

Посол в Иордании Десятников: действия Израиля на Западном берегу создают риски

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АММАН, 16 авг - РИА Новости. Действия израильской армии на Западном берегу Иордана, контролируемом Палестинской национальной администрацией, создают риски для Иордании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
«
"Происходящее на Западном берегу создает риски для Иордании, и опасения наших друзей понятны и оправданы. Только справедливое решение палестинской проблемы на основе двухгосударственной формулы и соответствующих резолюций ООН может вернуть долгожданный мир и гармонию в регион",- сказал Десятников, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что масштабная война перекинется из Сектора Газа на Западный берег к иорданским границам и спровоцирует большой поток беженцев в Иорданию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Арабские политики и эксперты неоднократно заявляли, что в случае, если Израиль начнет военную кампанию на Западном берегу, подобную той, что сейчас проводится в секторе Газа, в Иорданию может хлынуть большой поток беженцев, что негативно скажется на общей ситуации в рамках безопасности и экономики в королевстве.
Израильские военные в последние месяцы практически ежедневно проводят точеные операции в палестинских лагерях на Западном берегу, в ходе которых проводятся аресты и убийства палестинских активистов.
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке
14 августа, 00:12
 
ИорданияРоссияИзраильГлеб ДесятниковПалестинская национальная администрацияООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала