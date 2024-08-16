https://ria.ru/20240816/izrail-1966515627.html

Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу

Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу - РИА Новости, 16.08.2024

Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу

Действия израильской армии на Западном берегу Иордана, контролируемом Палестинской национальной администрацией, создают риски для Иордании, заявил в интервью... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:13

2024-08-16T05:13

2024-08-16T05:13

иордания

россия

израиль

глеб десятников

палестинская национальная администрация

оон

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АММАН, 16 авг - РИА Новости. Действия израильской армии на Западном берегу Иордана, контролируемом Палестинской национальной администрацией, создают риски для Иордании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников. "Происходящее на Западном берегу создает риски для Иордании, и опасения наших друзей понятны и оправданы. Только справедливое решение палестинской проблемы на основе двухгосударственной формулы и соответствующих резолюций ООН может вернуть долгожданный мир и гармонию в регион",- сказал Десятников, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что масштабная война перекинется из Сектора Газа на Западный берег к иорданским границам и спровоцирует большой поток беженцев в Иорданию. Арабские политики и эксперты неоднократно заявляли, что в случае, если Израиль начнет военную кампанию на Западном берегу, подобную той, что сейчас проводится в секторе Газа, в Иорданию может хлынуть большой поток беженцев, что негативно скажется на общей ситуации в рамках безопасности и экономики в королевстве. Израильские военные в последние месяцы практически ежедневно проводят точеные операции в палестинских лагерях на Западном берегу, в ходе которых проводятся аресты и убийства палестинских активистов.

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240814/deeskalatsiya-1966052598.html

иордания

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израиль

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иордания, россия, израиль, глеб десятников, палестинская национальная администрация, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году