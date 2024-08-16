Посол России в Иордании раскритиковал действия Израиля на Западном берегу
Посол в Иордании Десятников: действия Израиля на Западном берегу создают риски
© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
АММАН, 16 авг - РИА Новости. Действия израильской армии на Западном берегу Иордана, контролируемом Палестинской национальной администрацией, создают риски для Иордании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
«
"Происходящее на Западном берегу создает риски для Иордании, и опасения наших друзей понятны и оправданы. Только справедливое решение палестинской проблемы на основе двухгосударственной формулы и соответствующих резолюций ООН может вернуть долгожданный мир и гармонию в регион",- сказал Десятников, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что масштабная война перекинется из Сектора Газа на Западный берег к иорданским границам и спровоцирует большой поток беженцев в Иорданию.
Арабские политики и эксперты неоднократно заявляли, что в случае, если Израиль начнет военную кампанию на Западном берегу, подобную той, что сейчас проводится в секторе Газа, в Иорданию может хлынуть большой поток беженцев, что негативно скажется на общей ситуации в рамках безопасности и экономики в королевстве.
Израильские военные в последние месяцы практически ежедневно проводят точеные операции в палестинских лагерях на Западном берегу, в ходе которых проводятся аресты и убийства палестинских активистов.
Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке
14 августа, 00:12