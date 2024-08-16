Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера
Минобороны Испании: страна продолжит поставлять Украине оборонные материалы
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МАДРИД, 16 авг - РИА Новости. Правительство Испании намерено продолжить поставлять Украине материалы оборонного характера, сказала в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес.
"Украина всегда будет пользоваться поддержкой Испании, как и других стран Атлантического альянса", - приводит слова министра новостное агентство Europa Press. Роблес подчеркнула, что Испания "продолжит поддерживать Украину" оборонными материалами, которые, по ее словам, являются "очень важными".
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Комментируя нападение ВСУ на Курскую область, глава минобороны заявила, что у испанского правительства нет сведений о том, что в этой операции использовались какие-либо материалы испанской армии. При этом, она отметила, что "Украина может использовать те материалы, которые сочтет необходимыми в любой момент".
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