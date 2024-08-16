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Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:18 16.08.2024 (обновлено: 19:19 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ispanija-1966679373.html
Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера
Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера - РИА Новости, 16.08.2024
Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера
Правительство Испании намерено продолжить поставлять Украине материалы оборонного характера, сказала в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:18
2024-08-16T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
испания
курская область
маргарита роблес
владимир путин
валерий герасимов
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МАДРИД, 16 авг - РИА Новости. Правительство Испании намерено продолжить поставлять Украине материалы оборонного характера, сказала в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес. "Украина всегда будет пользоваться поддержкой Испании, как и других стран Атлантического альянса", - приводит слова министра новостное агентство Europa Press. Роблес подчеркнула, что Испания "продолжит поддерживать Украину" оборонными материалами, которые, по ее словам, являются "очень важными". Комментируя нападение ВСУ на Курскую область, глава минобороны заявила, что у испанского правительства нет сведений о том, что в этой операции использовались какие-либо материалы испанской армии. При этом, она отметила, что "Украина может использовать те материалы, которые сочтет необходимыми в любой момент". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/vengriya-1965809328.html
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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в мире, россия, испания, курская область, маргарита роблес, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Испания, Курская область, Маргарита Роблес, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера

Минобороны Испании: страна продолжит поставлять Украине оборонные материалы

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 16 авг - РИА Новости. Правительство Испании намерено продолжить поставлять Украине материалы оборонного характера, сказала в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес.
"Украина всегда будет пользоваться поддержкой Испании, как и других стран Атлантического альянса", - приводит слова министра новостное агентство Europa Press. Роблес подчеркнула, что Испания "продолжит поддерживать Украину" оборонными материалами, которые, по ее словам, являются "очень важными".
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Комментируя нападение ВСУ на Курскую область, глава минобороны заявила, что у испанского правительства нет сведений о том, что в этой операции использовались какие-либо материалы испанской армии. При этом, она отметила, что "Украина может использовать те материалы, которые сочтет необходимыми в любой момент".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИспанияКурская областьМаргарита РоблесВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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