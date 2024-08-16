https://ria.ru/20240816/ingushetija-1966627725.html

В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки

В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки - РИА Новости, 16.08.2024

В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки

Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку после того, как 10-летний мальчик случайно ранил в голову из пневматической винтовки своего 12-летнего... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:05

2024-08-16T16:05

2024-08-16T16:06

происшествия

назрань

россия

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НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии проводят проверку после того, как 10-летний мальчик случайно ранил в голову из пневматической винтовки своего 12-летнего родственника, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в детскую клиническую больницу в Назрани был доставлен несовершеннолетний с ранением в область головы. "Установлено, что подросток, находясь в гостях у родственников, получил ранение в результате выстрела, предположительно, из пневматического оружия. Выстрел произвел 10-летний мальчик, который недалеко от дома нашел пневматическую винтовку и, не зная, что она заряжена, нажал на курок… Пуля попала 12-летнему пострадавшему в висок", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший подросток направлен на амбулаторное лечение. В отношении матери стрелявшего мальчика составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

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происшествия, назрань, россия