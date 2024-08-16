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В Днепропетровской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 16.08.2024
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08:17 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/infrastruktura-1966523747.html
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 16.08.2024
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:17
2024-08-16T08:17
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Днепропетровской области после взрывов. Согласно сообщению, опубликованному, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура. "Повреждена и линия электропередач", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. По его данным, в регионе произошел пожар в одном из неэксплуатирующихся зданий, который уже потушили.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966520973.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена инфраструктура

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : ДСНС України
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Днепропетровской области после взрывов.
Согласно сообщению, опубликованному, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура. "Повреждена и линия электропередач", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
По его данным, в регионе произошел пожар в одном из неэксплуатирующихся зданий, который уже потушили.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Вчера, 07:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВ мире
 
 
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