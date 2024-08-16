https://ria.ru/20240816/infrastruktura-1966523747.html
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 16.08.2024
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:17
2024-08-16T08:17
2024-08-16T08:17
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Днепропетровской области после взрывов. Согласно сообщению, опубликованному, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура. "Повреждена и линия электропередач", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. По его данным, в регионе произошел пожар в одном из неэксплуатирующихся зданий, который уже потушили.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966520973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена инфраструктура