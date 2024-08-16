https://ria.ru/20240816/infrastruktura-1966523747.html

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 16.08.2024

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:17

2024-08-16T08:17

2024-08-16T08:17

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Днепропетровской области после взрывов. Согласно сообщению, опубликованному, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура. "Повреждена и линия электропередач", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. По его данным, в регионе произошел пожар в одном из неэксплуатирующихся зданий, который уже потушили.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966520973.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, в мире