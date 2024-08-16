Рейтинг@Mail.ru
"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/holding-1966709868.html
"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка
"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка - РИА Новости, 16.08.2024
"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка
МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), получило контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направило в Банк России РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:25
2024-08-16T23:25
экономика
россия
росбанк
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943520156_0:65:3077:1796_1920x0_80_0_0_efe6768b24dd574368ef0452a7c4f442.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), получило контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направило в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций, следует из материалов холдинга. "Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции …: приобретение доли участия в организации – приобретение 1 425 646 181 акции ПАО Росбанк, в результате которого ПАО "Росбанк" и ООО "Русфинанс" стали подконтрольными лицами эмитента", - говорится в материалах холдинга. Такое число акций Росбанка холдинг, как сообщается в материалах, приобрел 15 августа 2024 года, что составляет 91,8941% от общего количества акций Росбанка. "С учетом акций, принадлежащих лицу, ставшему в результате такого приобретения аффилированным лицом и подконтрольным лицом эмитента (а именно, ООО "Русфинанс"), суммарное количество обыкновенных акций ПАО "Росбанк", принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО "Росбанк")", - указывает холдинг. Кроме того, холдинг в пятницу, согласно опубликованным им материалам, направил на рассмотрение ЦБ РФ предложение о выкупе еще 9,2 миллиона акций Росбанка. "Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется соответствующее предложение …: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Росбанк"; количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг: 9 211 783 штуки", - сообщается в материалах. "ТКС Холдинг" завершил сделку по интеграции Росбанка – стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций группы на финансовом рынке. Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 рубля и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала", - прокомментировал РИА Новости представитель "ТКС Холдинга". При этом он добавил, что детали сделки будут объявлены в рамках презентации полугодовой отчетности группы 20 августа. "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу.
https://ria.ru/20240815/dokhod-1966395926.html
https://ria.ru/20240813/tsb-1965892953.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943520156_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_06ee2628bd0a57d8e1b6881daeff383f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, росбанк, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Росбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка

"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка

© iStock.com / woraputАнализ финансового рынка
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / woraput
Анализ финансового рынка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), получило контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направило в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций, следует из материалов холдинга.
«
"Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции …: приобретение доли участия в организации – приобретение 1 425 646 181 акции ПАО Росбанк, в результате которого ПАО "Росбанк" и ООО "Русфинанс" стали подконтрольными лицами эмитента", - говорится в материалах холдинга.
Цифры фондового рынка на экране - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Доход Совкомбанка от покупки "Хоум банка" составил 16 млрд рублей
15 августа, 15:03
Такое число акций Росбанка холдинг, как сообщается в материалах, приобрел 15 августа 2024 года, что составляет 91,8941% от общего количества акций Росбанка. "С учетом акций, принадлежащих лицу, ставшему в результате такого приобретения аффилированным лицом и подконтрольным лицом эмитента (а именно, ООО "Русфинанс"), суммарное количество обыкновенных акций ПАО "Росбанк", принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО "Росбанк")", - указывает холдинг.
Кроме того, холдинг в пятницу, согласно опубликованным им материалам, направил на рассмотрение ЦБ РФ предложение о выкупе еще 9,2 миллиона акций Росбанка. "Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется соответствующее предложение …: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Росбанк"; количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг: 9 211 783 штуки", - сообщается в материалах.
"ТКС Холдинг" завершил сделку по интеграции Росбанка – стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций группы на финансовом рынке. Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 рубля и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала", - прокомментировал РИА Новости представитель "ТКС Холдинга".
При этом он добавил, что детали сделки будут объявлены в рамках презентации полугодовой отчетности группы 20 августа.
"ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья
13 августа, 12:28
 
ЭкономикаРоссияРосбанкТинькофф. Кредитные СистемыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала