https://ria.ru/20240816/holding-1966709868.html

"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка

"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка - РИА Новости, 16.08.2024

"ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% акций Росбанка

МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), получило контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направило в Банк России РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:25

2024-08-16T23:25

2024-08-16T23:25

экономика

россия

росбанк

тинькофф. кредитные системы

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), получило контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направило в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций, следует из материалов холдинга. "Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции …: приобретение доли участия в организации – приобретение 1 425 646 181 акции ПАО Росбанк, в результате которого ПАО "Росбанк" и ООО "Русфинанс" стали подконтрольными лицами эмитента", - говорится в материалах холдинга. Такое число акций Росбанка холдинг, как сообщается в материалах, приобрел 15 августа 2024 года, что составляет 91,8941% от общего количества акций Росбанка. "С учетом акций, принадлежащих лицу, ставшему в результате такого приобретения аффилированным лицом и подконтрольным лицом эмитента (а именно, ООО "Русфинанс"), суммарное количество обыкновенных акций ПАО "Росбанк", принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО "Росбанк")", - указывает холдинг. Кроме того, холдинг в пятницу, согласно опубликованным им материалам, направил на рассмотрение ЦБ РФ предложение о выкупе еще 9,2 миллиона акций Росбанка. "Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется соответствующее предложение …: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Росбанк"; количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг: 9 211 783 штуки", - сообщается в материалах. "ТКС Холдинг" завершил сделку по интеграции Росбанка – стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций группы на финансовом рынке. Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 рубля и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала", - прокомментировал РИА Новости представитель "ТКС Холдинга". При этом он добавил, что детали сделки будут объявлены в рамках презентации полугодовой отчетности группы 20 августа. "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу.

https://ria.ru/20240815/dokhod-1966395926.html

https://ria.ru/20240813/tsb-1965892953.html

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экономика, россия, росбанк, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф)