https://ria.ru/20240816/gres-1966595111.html

Приморская ГРЭС восстановила работу в штатном режиме

Приморская ГРЭС восстановила работу в штатном режиме - РИА Новости, 16.08.2024

Приморская ГРЭС восстановила работу в штатном режиме

Приморская ГРЭС возобновила работу в штатном режиме: восстановлена главная схема, энергоблоки включены в сеть, нагрузка станции находится на доаварийном уровне, РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:01

2024-08-16T14:01

2024-08-16T14:07

масштабное отключение света в приморье

происшествия

дальний восток

приморский край

сибирская генерирующая компания

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Приморская ГРЭС возобновила работу в штатном режиме: восстановлена главная схема, энергоблоки включены в сеть, нагрузка станции находится на доаварийном уровне, сообщила Сибирская генерирующая компания, в состав которой входит ГРЭС."Несколько часов персонал станции под руководством "Системного оператора" был занят восстановлением рабочего режима станции. По состоянию на 20:00 местного времени на Приморской ГРЭС восстановлена главная схема, энергоблоки включены в сеть. Нагрузка станции находится на доаварийном уровне", - говорится в сообщении СГК.По данным компании, 16 августа в 10:15 мск "возникло стороннее возмущение в электрической сети, находящейся за границами балансовой принадлежности Приморской ГРЭС, в результате чего произошло штатное срабатывание защит электротехнического оборудования электростанции".Это вызвало автоматическое отключение ряда трансформаторов и шестого блока Приморской ГРЭС. Блоки 1 и 3 отключились режимной автоматикой без повреждения оборудования. По согласованию с "Системным оператором" блоки 2, 7 и 8 остались в работе, обеспечивая мощностью местный район. Располагаемая мощность Приморской ГРЭС снизилась с 700 до 400 МВт, рассказали в СГК.Приморская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция Дальнего Востока, участвующая в перетоках электроэнергии между Хабаровским и Приморским краями. Ранее в пятницу результате сбоя в работе оборудования в Приморье произошло массовое отключение света.

https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html

дальний восток

приморский край

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масштабное отключение света в приморье, происшествия, дальний восток, приморский край, сибирская генерирующая компания