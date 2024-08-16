https://ria.ru/20240816/gosduma-1966603612.html

В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов

В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов - РИА Новости, 16.08.2024

В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает в своем Telegram-канале отключить монетизацию на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:32

2024-08-16T14:32

2024-08-16T14:32

общество

технологии

россия

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александр хинштейн

монеточка

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает в своем Telegram-канале отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. "Рассчитываю, что в осеннюю сессию Государственной Думы мы с коллегами обязательно займемся этой проблемой. В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины (как в случае с иноагентами: Noize MC, Монеточкой, лидерами "БИ-2", "Ногу свело" и прочими)", - сообщил он . Хинштейн подчеркнул, что речь не идет о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках. В этом случае ни слушатели, ни правообладатели — не пострадают. "Если произведение не признано экстремистским и не внесено в реестры запрещенных— оно может транслироваться/скачиваться и дальше. Вот только роялти за него исполнитель-иноагент получать уже не будет", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240815/razin-1966418588.html

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общество, технологии, россия, украина, александр хинштейн, монеточка, госдума рф, единая россия, би-2