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В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов
В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов - РИА Новости, 16.08.2024
В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает в своем Telegram-канале отключить монетизацию на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:32
2024-08-16T14:32
2024-08-16T14:32
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия") предлагает в своем Telegram-канале отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. "Рассчитываю, что в осеннюю сессию Государственной Думы мы с коллегами обязательно займемся этой проблемой. В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины (как в случае с иноагентами: Noize MC, Монеточкой, лидерами "БИ-2", "Ногу свело" и прочими)", - сообщил он . Хинштейн подчеркнул, что речь не идет о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках. В этом случае ни слушатели, ни правообладатели — не пострадают. "Если произведение не признано экстремистским и не внесено в реестры запрещенных— оно может транслироваться/скачиваться и дальше. Вот только роялти за него исполнитель-иноагент получать уже не будет", - добавил парламентарий.
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общество, технологии, россия, украина, александр хинштейн, монеточка, госдума рф, единая россия, би-2
Общество, Технологии, Россия, Украина, Александр Хинштейн, Монеточка, Госдума РФ, Единая Россия, Би-2
В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов
Хинштейн предложил отключить монетизацию на стриминговых сервисах для иноагентов