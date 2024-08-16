https://ria.ru/20240816/gosduma-1966543846.html

Депутат Госдумы предостерег НАТО от планов прорваться в Черное море

Депутат Госдумы предостерег НАТО от планов прорваться в Черное море - РИА Новости, 16.08.2024

Депутат Госдумы предостерег НАТО от планов прорваться в Черное море

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что планы НАТО прорваться в Черное море будут иметь для... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:00

2024-08-16T11:00

2024-08-16T11:00

черное море

россия

монтре

дмитрий белик

николай патрушев

нато

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что планы НАТО прорваться в Черное море будут иметь для альянса необратимые плачевные последствия. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявил, что Запад активно выполняет стратегию сковывания России на Черном море, НАТО готовится нарастить свое присутствие там в нарушение конвенции Монтрё. "Постоянное нахождение в Черном море для НАТО всегда было одной из приоритетных целей. После 2014 года они поняли, что Россия возьмет контроль над черноморской акваторией, поэтому сейчас, невзирая ни на что, ломая любые договоренности, наплевав на все свои обещания, они готовы прорваться в Черное море, чтобы быть для нас раздражающим и устрашающим фактором. Но альянс должен осознать, что их планы будут иметь для них же необратимые плачевные последствия", - сказал Белик. По его словам, у России в Черном море есть "мощное оружие воздействия на неприятеля". "Но я надеюсь, что до боевого столкновения между Россией и НАТО в Черном море дело не дойдет, но то, что они будут всеми силами нас провоцировать, в этом я не сомневаюсь", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240816/minoborony-1966519977.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931609215.html

черное море

россия

монтре

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Дарья Буймова

черное море, россия, монтре, дмитрий белик, николай патрушев, нато, госдума рф