https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html

Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе

Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе - РИА Новости, 16.08.2024

Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе

Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:48

2024-08-16T02:48

2024-08-16T02:48

госдума рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть признаком мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Чтобы не стать жертвой мошенников на маркетплейсе, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы от покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него", - сказал он. Он отметил, что мошенники часто предлагают товары по очень низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Если цена товара значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества, добавил депутат. "Также стоит изучить описание товара и проверить, соответствует ли оно действительности. Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман", - подчеркнул Немкин. Третьим важным шагом, по словам парламентария, является использование безопасных способов оплаты. "Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов, обходя платформу маркетплейса. Маркетплейсы обычно предлагают свои собственные системы оплаты, которые защищают покупателя в случае мошенничества", - рассказал депутат. Депутат призвал быть осторожным с личной информацией. "Не предоставляйте продавцам никаких личных данных, кроме тех, которые необходимы для доставки товара. Мошенники могут использовать полученную информацию для кражи личности или других незаконных действий. Следуя этим рекомендациям, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенников на маркетплейсе и сможете совершать покупки с уверенностью", - отметил он.

https://ria.ru/20240123/marketpleys-1923054365.html

https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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