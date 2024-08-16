Рейтинг@Mail.ru
Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html
Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе
Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе - РИА Новости, 16.08.2024
Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе
Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:48
2024-08-16T02:48
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740952582_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_0f02526487c0c9dfa806d49852378408.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть признаком мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Чтобы не стать жертвой мошенников на маркетплейсе, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы от покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него", - сказал он. Он отметил, что мошенники часто предлагают товары по очень низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Если цена товара значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества, добавил депутат. "Также стоит изучить описание товара и проверить, соответствует ли оно действительности. Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман", - подчеркнул Немкин. Третьим важным шагом, по словам парламентария, является использование безопасных способов оплаты. "Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов, обходя платформу маркетплейса. Маркетплейсы обычно предлагают свои собственные системы оплаты, которые защищают покупателя в случае мошенничества", - рассказал депутат. Депутат призвал быть осторожным с личной информацией. "Не предоставляйте продавцам никаких личных данных, кроме тех, которые необходимы для доставки товара. Мошенники могут использовать полученную информацию для кражи личности или других незаконных действий. Следуя этим рекомендациям, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенников на маркетплейсе и сможете совершать покупки с уверенностью", - отметил он.
https://ria.ru/20240123/marketpleys-1923054365.html
https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740952582_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6ac2f3fc02bbf44c3d4538b9ffd63b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ
Депутат дал советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе

Депутат Немкин: мошенничество на маркетплейсах можно вычислить по ряду признаков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логистический центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть признаком мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Чтобы не стать жертвой мошенников на маркетплейсе, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы от покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него", - сказал он.
Склад товаров в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Госдуме нашли альтернативу слову "маркетплейс"
23 января, 18:14
Он отметил, что мошенники часто предлагают товары по очень низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Если цена товара значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества, добавил депутат.
"Также стоит изучить описание товара и проверить, соответствует ли оно действительности. Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман", - подчеркнул Немкин.
Третьим важным шагом, по словам парламентария, является использование безопасных способов оплаты. "Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов, обходя платформу маркетплейса. Маркетплейсы обычно предлагают свои собственные системы оплаты, которые защищают покупателя в случае мошенничества", - рассказал депутат.
Депутат призвал быть осторожным с личной информацией. "Не предоставляйте продавцам никаких личных данных, кроме тех, которые необходимы для доставки товара. Мошенники могут использовать полученную информацию для кражи личности или других незаконных действий. Следуя этим рекомендациям, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенников на маркетплейсе и сможете совершать покупки с уверенностью", - отметил он.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников
19 октября 2023, 16:05
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала