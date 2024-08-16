https://ria.ru/20240816/gorlovka-1966599660.html

При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки

При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки - РИА Новости, 16.08.2024

При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки

Два мирных жителя ранены в городе Дзержинск, округе Горловки, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:18

2024-08-16T14:18

2024-08-16T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в городе Дзержинск, округе Горловки, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. "Количество мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка, пострадавших от украинской вооруженной агрессии, возросло до двух", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины с 11.30 до 12.45 мск ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол