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При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки - РИА Новости, 16.08.2024
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки
Два мирных жителя ранены в городе Дзержинск, округе Горловки, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:18
2024-08-16T14:18
2024-08-16T14:18
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в городе Дзержинск, округе Горловки, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. "Количество мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка, пострадавших от украинской вооруженной агрессии, возросло до двух", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины с 11.30 до 12.45 мск ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
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При обстреле ВСУ пострадали два жителя Горловки
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя