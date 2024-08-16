https://ria.ru/20240816/glyukoza-1966513084.html
Певица Глюкоза погасила налоговый долг
Певица Глюкоза погасила налоговый долг - РИА Новости, 16.08.2024
Певица Глюкоза погасила налоговый долг
Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюк'oZa, операции по которым ранее были приостановлены из-за долгов по налогам, теперь... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:52
2024-08-16T03:52
2024-08-16T03:52
федеральная налоговая служба (фнс россии)
глюкоза (наталья ионова)
шоубиз
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюк'oZa, операции по которым ранее были приостановлены из-за долгов по налогам, теперь разморожены, свидетельствуют данные "БИР-Аналитик". Федеральная налогова служба (ФНС) заблокировала операции по банковским счетам певицы в конце июля, тогда сумма ее налоговой задолженности составляла 262,817 тысячи рублей. На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП, основным видом деятельности которого является "деятельность в области художественного творчества". В настоящее время сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют. Ранее ей также принадлежала компания "Система–А" с основным видом деятельности "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ", однако предприятие прекратило работу в январе 2023 года.
https://ria.ru/20240201/chistyakova-1924581710.html
https://ria.ru/20240814/dolgi-1966068697.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), глюкоза (наталья ионова)
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Глюкоза (Наталья Ионова), Шоубиз
Певица Глюкоза погасила налоговый долг
"БИР-Аналитик": Глюкоза погасила налоговый долг, счета певицы разморожены