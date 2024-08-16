В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
Гладков: въезд в 5 населенных пунктов в Белгородской области закроют 19 августа
Последствия атаки беспилотника в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"С 19 августа в пяти населенных пунктах области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Грайворонском округе — в четырех населенных пунктах: селах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка", — написал он.
Также губернатор добавил, что в Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.
Ситуация в приграничных регионах
Накануне в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.
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В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как писала The Washington Post, ВСУ также безуспешно пытались атаковать Белгородскую область. Боевики понесли масштабные потери, не добившись никаких результатов.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.
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