https://ria.ru/20240816/gladkov-1966686064.html

В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов

В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов - РИА Новости, 16.08.2024

В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов

В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:59

2024-08-16T19:59

2024-08-16T20:53

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."С 19 августа в пяти населенных пунктах области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Грайворонском округе — в четырех населенных пунктах: селах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка", — написал он.Также губернатор добавил, что в Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.Ситуация в приграничных регионахНакануне в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как писала The Washington Post, ВСУ также безуспешно пытались атаковать Белгородскую область. Боевики понесли масштабные потери, не добившись никаких результатов.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины