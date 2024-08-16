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В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 16.08.2024 (обновлено: 20:53 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/gladkov-1966686064.html
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов - РИА Новости, 16.08.2024
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:59
2024-08-16T20:53
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;С 19 августа в пяти населенных пунктах области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Грайворонском округе — в четырех населенных пунктах: селах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка&quot;, — написал он.Также губернатор добавил, что в Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.Ситуация в приграничных регионахНакануне в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как писала The Washington Post, ВСУ также безуспешно пытались атаковать Белгородскую область. Боевики понесли масштабные потери, не добившись никаких результатов.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.
https://ria.ru/20240816/most-1966680722.html
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белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов

Гладков: въезд в 5 населенных пунктов в Белгородской области закроют 19 августа

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотника в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"С 19 августа в пяти населенных пунктах области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Грайворонском округе — в четырех населенных пунктах: селах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка", — написал он.

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Также губернатор добавил, что в Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.

Ситуация в приграничных регионах

Накануне в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.
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В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как писала The Washington Post, ВСУ также безуспешно пытались атаковать Белгородскую область. Боевики понесли масштабные потери, не добившись никаких результатов.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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