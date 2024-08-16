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ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 16.08.2024 (обновлено: 16:16 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/gipermarket-1966586528.html
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке
ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:39
2024-08-16T16:16
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости.Прямое попадание пришлось в ТЦ "Галактика" в Петровском районе города.Это единственный крупный магазин в округе, в нем всегда есть покупатели, поэтому могло пострадать много мирных жителей.Кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница № 14, расположенные в том же микрорайоне.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966482512.html
донецк
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4.7
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Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ
❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым.
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке

ВСУ ударили по гипермаркету "Галактика" в Донецке, начался сильный пожар

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости.
Прямое попадание пришлось в ТЦ "Галактика" в Петровском районе города.
© Фото очевидцаДым в Донецке
Дым в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото очевидца
Дым в Донецке
Это единственный крупный магазин в округе, в нем всегда есть покупатели, поэтому могло пострадать много мирных жителей.
Кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница № 14, расположенные в том же микрорайоне.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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15 августа, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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