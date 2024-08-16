https://ria.ru/20240816/gipermarket-1966586528.html
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке
ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:39
2024-08-16T13:39
2024-08-16T16:16
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости.Прямое попадание пришлось в ТЦ "Галактика" в Петровском районе города.Это единственный крупный магазин в округе, в нем всегда есть покупатели, поэтому могло пострадать много мирных жителей.Кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница № 14, расположенные в том же микрорайоне.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966482512.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966589914_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_304944fe62deee1f49302b9a0f3e767c.jpg
Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ
❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым.
2024-08-16T13:39
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке
ВСУ ударили по гипермаркету "Галактика" в Донецке, начался сильный пожар
ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости.
Прямое попадание пришлось в ТЦ "Галактика" в Петровском районе
города.
Это единственный крупный магазин в округе, в нем всегда есть покупатели, поэтому могло пострадать много мирных жителей.
Кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница № 14, расположенные в том же микрорайоне.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.