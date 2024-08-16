https://ria.ru/20240816/gipermarket-1966586528.html

ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке

ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024

ВСУ ударили по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке

ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:39

2024-08-16T13:39

2024-08-16T16:16

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, сообщил корреспондент РИА Новости.Прямое попадание пришлось в ТЦ "Галактика" в Петровском районе города.Это единственный крупный магазин в округе, в нем всегда есть покупатели, поэтому могло пострадать много мирных жителей.Кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница № 14, расположенные в том же микрорайоне.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966482512.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ ❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым. 2024-08-16T13:39 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, вооруженные силы украины, происшествия