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В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали - РИА Новости, 16.08.2024
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17:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/germaniya-1966659497.html
В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали
В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали - РИА Новости, 16.08.2024
В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали
В Германии близ города Фёльклинген в земле Саар свыше 30 часов горит складское помещение крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp, сообщает... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:46
2024-08-16T17:46
в мире
германия
саар
thyssenkrupp
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. В Германии близ города Фёльклинген в земле Саар свыше 30 часов горит складское помещение крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp, сообщает издание Bild. По данным газеты, пожар разгорелся в четверг в пять утра по местному времени и до сих пор не потушен, у горящего склада работает свыше 200 человек спасательных и пожарных служб. Отмечается, что дым достиг находящегося в 15 километрах города Саарбрюккена. По словам очевидцев, огонь первоначально вспыхнул на площадке перед складом. Вероятно, там загорелся поддон. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на все здание. ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 30 июня составило 97 860 человек.
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в мире, германия, саар, thyssenkrupp
В мире, Германия, Саар, ThyssenKrupp
В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали

Bild: В Германии близ города Фельклинген более 30 часов горит склад ThyssenKrupp

© AP Photo / Axel HeimkenНемецкие пожарные за работой
Немецкие пожарные за работой - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Axel Heimken
Немецкие пожарные за работой. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. В Германии близ города Фёльклинген в земле Саар свыше 30 часов горит складское помещение крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp, сообщает издание Bild.
По данным газеты, пожар разгорелся в четверг в пять утра по местному времени и до сих пор не потушен, у горящего склада работает свыше 200 человек спасательных и пожарных служб. Отмечается, что дым достиг находящегося в 15 километрах города Саарбрюккена.
По словам очевидцев, огонь первоначально вспыхнул на площадке перед складом. Вероятно, там загорелся поддон. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на все здание.
ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 30 июня составило 97 860 человек.
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В миреГерманияСаарThyssenKrupp
 
 
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