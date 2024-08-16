https://ria.ru/20240816/germaniya-1966659497.html

В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали

В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали - РИА Новости, 16.08.2024

В Германии более 30 часов горит склад крупнейшего производителя стали

В Германии близ города Фёльклинген в земле Саар свыше 30 часов горит складское помещение крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp, сообщает... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:46

2024-08-16T17:46

2024-08-16T17:46

в мире

германия

саар

thyssenkrupp

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. В Германии близ города Фёльклинген в земле Саар свыше 30 часов горит складское помещение крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp, сообщает издание Bild. По данным газеты, пожар разгорелся в четверг в пять утра по местному времени и до сих пор не потушен, у горящего склада работает свыше 200 человек спасательных и пожарных служб. Отмечается, что дым достиг находящегося в 15 километрах города Саарбрюккена. По словам очевидцев, огонь первоначально вспыхнул на площадке перед складом. Вероятно, там загорелся поддон. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на все здание. ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 30 июня составило 97 860 человек.

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германия

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в мире, германия, саар, thyssenkrupp