Депутат АдГ: власти ответили отписками на 300 запросов о "Северных потоках"
Депутат АдГ заявил, что власти ответили отписками на 300 запросов о "Севпотоках"
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Правительство Германии ответило отписками на 300 депутатских запросов, касающихся взрывов на "Северных потоках", заявил РИА Новости депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
"В общей сложности, по депутатской линии за это время я направил правительству ФРГ более 300 запросов, касаемых подрывов "Северных потоков", результатов следствия и деталей. И каждый раз получал скупой ответ, что никаких деталей власти сообщить не могут из-за тайны следствия и во избежание нарушения хороших контактов со спецслужбами других стран", - сказал депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.