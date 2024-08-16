https://ria.ru/20240816/genshtab-1966585423.html
В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям
В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям - РИА Новости, 16.08.2024
В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил журналистам, что состав сил и средств, который выведен на границу с Украиной, обеспечивает адекватное... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:34
2024-08-16T13:34
2024-08-16T13:34
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил журналистам, что состав сил и средств, который выведен на границу с Украиной, обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям. "Объективно могу отметить, что сегодня тот состав сил и средств, который выведен на границу, больше, чем тот, который был создан ранее. Он обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям", - заявил Муравейко. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, отмечается активная деятельность службы безопасности Украины. Девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Виктор Хренин
В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям
Глава Генштаба Белоруссии Муравейко заявил о противодействии любым провокациям
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил журналистам, что состав сил и средств, который выведен на границу с Украиной, обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям.
«
"Объективно могу отметить, что сегодня тот состав сил и средств, который выведен на границу, больше, чем тот, который был создан ранее. Он обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям", - заявил Муравейко.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, отмечается активная деятельность службы безопасности Украины.
Девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.