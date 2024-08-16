https://ria.ru/20240816/genshtab-1966585423.html

В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям

В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям - РИА Новости, 16.08.2024

В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил журналистам, что состав сил и средств, который выведен на границу с Украиной, обеспечивает адекватное... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:34

2024-08-16T13:34

2024-08-16T13:34

в мире

белоруссия

украина

россия

александр лукашенко

виктор хренин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864575745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b1a16378ffacc0637e03b7c0aed3d12.jpg

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил журналистам, что состав сил и средств, который выведен на границу с Украиной, обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям. "Объективно могу отметить, что сегодня тот состав сил и средств, который выведен на границу, больше, чем тот, который был создан ранее. Он обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям", - заявил Муравейко. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, отмечается активная деятельность службы безопасности Украины. Девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html

белоруссия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, виктор хренин