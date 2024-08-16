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В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе - РИА Новости, 16.08.2024
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12:21 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/gaza-1966568237.html
В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе
В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе - РИА Новости, 16.08.2024
В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе
Переговоры в Катаре по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников возобновятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:21
2024-08-16T12:21
в мире
израиль
доха
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
катар
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры в Катаре по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников возобновятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "Переговоры по освобождению заложников продлены еще на один день и будут возобновлены в ближайшие время", - сообщил Гендельман. Советник офиса Нетаньяху также отметил, что для Израиля физическое присутствие какой-либо делегации от палестинского движения ХАМАС "не является определяющим фактором" для проведения переговоров. Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости в четверг советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240816/peregovory-1966507717.html
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израиль
доха
рафах (провинция)
катар
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в мире, израиль, доха, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), катар
В мире, Израиль, Доха, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Катар
В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе

Советник офиса Нетаньяху: переговоры по Газе возобновятся в ближайшее время

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры в Катаре по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников возобновятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Переговоры по освобождению заложников продлены еще на один день и будут возобновлены в ближайшие время", - сообщил Гендельман.
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Вчера, 01:44
Советник офиса Нетаньяху также отметил, что для Израиля физическое присутствие какой-либо делегации от палестинского движения ХАМАС "не является определяющим фактором" для проведения переговоров.
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости в четверг советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильДохаРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Катар
 
 
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