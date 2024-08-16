https://ria.ru/20240816/gaza-1966568237.html

В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе

В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе - РИА Новости, 16.08.2024

В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе

Переговоры в Катаре по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников возобновятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:21

2024-08-16T12:21

2024-08-16T12:21

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израиль

доха

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

катар

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры в Катаре по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников возобновятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "Переговоры по освобождению заложников продлены еще на один день и будут возобновлены в ближайшие время", - сообщил Гендельман. Советник офиса Нетаньяху также отметил, что для Израиля физическое присутствие какой-либо делегации от палестинского движения ХАМАС "не является определяющим фактором" для проведения переговоров. Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости в четверг советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240816/peregovory-1966507717.html

https://ria.ru/20240815/peregovory-1966500827.html

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

израиль

доха

рафах (провинция)

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в мире, израиль, доха, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), катар