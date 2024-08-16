В офисе Нетаньяху заявили о скором возобновлении переговоров по Газе
Советник офиса Нетаньяху: переговоры по Газе возобновятся в ближайшее время
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры в Катаре по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников возобновятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Переговоры по освобождению заложников продлены еще на один день и будут возобновлены в ближайшие время", - сообщил Гендельман.
Советник офиса Нетаньяху также отметил, что для Израиля физическое присутствие какой-либо делегации от палестинского движения ХАМАС "не является определяющим фактором" для проведения переговоров.
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости в четверг советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе
15 августа, 23:42
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.