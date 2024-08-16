https://ria.ru/20240816/frg-1966532744.html

В ФРГ указали на несостоятельность украинской версии про "Северные потоки"

В ФРГ указали на несостоятельность украинской версии про "Северные потоки" - РИА Новости, 16.08.2024

В ФРГ указали на несостоятельность украинской версии про "Северные потоки"

Версия об украинском следе в подрыве "Северных потоков" интенсивно педалируется в немецких СМИ, но если ее копнуть глубже - она рассыпается на глазах, такое... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:47

2024-08-16T09:47

2024-08-16T10:22

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Версия об украинском следе в подрыве "Северных потоков" интенсивно педалируется в немецких СМИ, но если ее копнуть глубже - она рассыпается на глазах, такое мнение РИА Новости выразил депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. Как отметил собеседник агентства, предположения об украинском следе существуют только для простого немецкого обывателя. "Если копнуть глубже - эти предположения рассыпаются на глазах. Как ранее говорили официальные лица, подобную диверсию могли совершить лишь малые количества государств. Такими техническими способностями не обладают частные лица - нужно было заложить 1,5 тонны взрывчатки на глубине, а затем совершить дистанционно взрыв. А нам сейчас преподносят версию, что якобы какие-то украинские активисты арендовали яхту, загрузили на нее взрывчатку... затем забыли свои фальшивые паспорта и оставили следы взрывчатки", - сказал Шмидт. Он напомнил, что сейчас существует две версии подрыва "Северных потоков" - это американо-норвежская, которую изложил американский журналист Сеймур Херш, и так называемая "украинская", которая интенсивно педалируется в немецких СМИ. Депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце июля текущего года публично заявил о причастности американцев к подрыву газопроводов. "То есть если глава государства делает такие заявления, значит у него есть на то основания. Я сразу же направил депутатский запрос правительству Германии, спросив, известно ли им о заявлении Орбана, и связались ли они с правительством Венгрии для выяснения подробностей", - рассказал Шмидт. По его словам, ответ правительства был "довольно скуп", в нем сказано, что властям ФРГ о заявлении Орбана известно, но "никаких деталей по расследованию" они давать не будут. "После этого, чтобы отвлечь общественное мнение, на свет попытались отряхнуть от пыли украинскую версию", - заключил депутат. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

https://ria.ru/20240816/antonov-1966508902.html

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