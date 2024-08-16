https://ria.ru/20240816/fns-1966539531.html

ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица

ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица - РИА Новости, 16.08.2024

ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с "Опорой России" тестирует новый интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете юридического лица... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:26

2024-08-16T10:26

2024-08-16T10:26

технологии

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с "Опорой России" тестирует новый интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете юридического лица для более быстрого и удобного получения информации о счете, тестирование идет при участии бизнес-объединений, сообщили РИА Новости в ФНС. "Федеральная налоговая служба совместно с представителями Опоры России проводит тестирование нового интерфейса ЕНС в личном кабинете юридического лица, разработанного с учетом потребностей и предложений бизнес-сообщества. Обновленная визуализация позволит быстрее и удобнее получать информацию о своем ЕНС, оптимизирует логику интерфейса этого раздела для его непосредственных пользователей", - говорится в сообщении. "Апробация новой визуализации ЛК для юрлиц проводится с участием ведущих бизнес-объединений РФ. Результаты тестирования и обратная связь от них станут основой для доработок интерфейса личного кабинета", - отмечается в сообщении. Как рассказали в ФНС, при авторизации в личном кабинете юрлица на стартовой странице для участников тестирования будет доступен функциональный баннер, где информация о ЕНС структурирована в едином пространстве, что упрощает ее восприятие и анализ. "В разделе "Расчеты с бюджетом" в обновленной визуализации создано адаптивное управление своим ЕНС, а также появится возможность сформировать необходимые запросы в интересующих вкладках и выгрузить необходимую информацию", - добавили в ведомстве. Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин отметил, что бизнес-объединение проводит большую работу по подготовке предложений и обратной связи по тестированию личного кабинета для юрлиц.

https://ria.ru/20240425/podpis-1942342377.html

https://ria.ru/20240718/fns-1960566049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика