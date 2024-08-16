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ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица - РИА Новости, 16.08.2024
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10:26 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/fns-1966539531.html
ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица
ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица - РИА Новости, 16.08.2024
ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с "Опорой России" тестирует новый интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете юридического лица... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:26
2024-08-16T10:26
технологии
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с "Опорой России" тестирует новый интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете юридического лица для более быстрого и удобного получения информации о счете, тестирование идет при участии бизнес-объединений, сообщили РИА Новости в ФНС. "Федеральная налоговая служба совместно с представителями Опоры России проводит тестирование нового интерфейса ЕНС в личном кабинете юридического лица, разработанного с учетом потребностей и предложений бизнес-сообщества. Обновленная визуализация позволит быстрее и удобнее получать информацию о своем ЕНС, оптимизирует логику интерфейса этого раздела для его непосредственных пользователей", - говорится в сообщении. "Апробация новой визуализации ЛК для юрлиц проводится с участием ведущих бизнес-объединений РФ. Результаты тестирования и обратная связь от них станут основой для доработок интерфейса личного кабинета", - отмечается в сообщении. Как рассказали в ФНС, при авторизации в личном кабинете юрлица на стартовой странице для участников тестирования будет доступен функциональный баннер, где информация о ЕНС структурирована в едином пространстве, что упрощает ее восприятие и анализ. "В разделе "Расчеты с бюджетом" в обновленной визуализации создано адаптивное управление своим ЕНС, а также появится возможность сформировать необходимые запросы в интересующих вкладках и выгрузить необходимую информацию", - добавили в ведомстве. Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин отметил, что бизнес-объединение проводит большую работу по подготовке предложений и обратной связи по тестированию личного кабинета для юрлиц.
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технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Технологии, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
ФНС тестирует новый интерфейс ЕНС в личном кабинете юрлица

ФНС и "Опора России" тестируют новый интерфейс ЕНС в личном кабинете для юрлица

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании Федеральной налоговой службы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с "Опорой России" тестирует новый интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете юридического лица для более быстрого и удобного получения информации о счете, тестирование идет при участии бизнес-объединений, сообщили РИА Новости в ФНС.
"Федеральная налоговая служба совместно с представителями Опоры России проводит тестирование нового интерфейса ЕНС в личном кабинете юридического лица, разработанного с учетом потребностей и предложений бизнес-сообщества. Обновленная визуализация позволит быстрее и удобнее получать информацию о своем ЕНС, оптимизирует логику интерфейса этого раздела для его непосредственных пользователей", - говорится в сообщении.
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"Апробация новой визуализации ЛК для юрлиц проводится с участием ведущих бизнес-объединений РФ. Результаты тестирования и обратная связь от них станут основой для доработок интерфейса личного кабинета", - отмечается в сообщении.
Как рассказали в ФНС, при авторизации в личном кабинете юрлица на стартовой странице для участников тестирования будет доступен функциональный баннер, где информация о ЕНС структурирована в едином пространстве, что упрощает ее восприятие и анализ.
«
"В разделе "Расчеты с бюджетом" в обновленной визуализации создано адаптивное управление своим ЕНС, а также появится возможность сформировать необходимые запросы в интересующих вкладках и выгрузить необходимую информацию", - добавили в ведомстве.
Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин отметил, что бизнес-объединение проводит большую работу по подготовке предложений и обратной связи по тестированию личного кабинета для юрлиц.
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ТехнологииРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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