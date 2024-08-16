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ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск - РИА Новости, 16.08.2024
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16:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/fbr-1966638071.html
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск - РИА Новости, 16.08.2024
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск
Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:42
2024-08-16T16:42
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. "ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии", - говорится в полученном агентством заявлении ФБР. Как заявил ранее сам Саймс, ему неизвестно, что он является объектом какого-либо расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия. Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
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в мире, сша, дмитрий саймс, фбр
В мире, США, Дмитрий Саймс, ФБР
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск

ФБР заявило, что обыск в доме политолога Дмитрия Саймса был санкционирован судом

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Саймс
Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Дмитрий Саймс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом.
"ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии", - говорится в полученном агентством заявлении ФБР.
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Как заявил ранее сам Саймс, ему неизвестно, что он является объектом какого-либо расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.
Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
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В миреСШАДмитрий СаймсФБР
 
 
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