https://ria.ru/20240816/fbr-1966638071.html

ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск

ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск - РИА Новости, 16.08.2024

ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:42

2024-08-16T16:42

2024-08-16T16:42

в мире

сша

дмитрий саймс

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878700695_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_cfef1e83f467b2db5ca1f46c272159da.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. "ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии", - говорится в полученном агентством заявлении ФБР. Как заявил ранее сам Саймс, ему неизвестно, что он является объектом какого-либо расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия. Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

https://ria.ru/20240816/sayms-1966543284.html

https://ria.ru/20240816/sayms-1966537243.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дмитрий саймс, фбр