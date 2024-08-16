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ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск - РИА Новости, 16.08.2024
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск
Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:42
2024-08-16T16:42
2024-08-16T16:42
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. "ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии", - говорится в полученном агентством заявлении ФБР. Как заявил ранее сам Саймс, ему неизвестно, что он является объектом какого-либо расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия. Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дмитрий саймс, фбр
В мире, США, Дмитрий Саймс, ФБР
ФБР подтвердило, что в поместье политолога Дмитрия Саймса прошел обыск
ФБР заявило, что обыск в доме политолога Дмитрия Саймса был санкционирован судом
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом.
"ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии", - говорится в полученном агентством заявлении ФБР.
Как заявил ранее сам Саймс, ему неизвестно, что он является объектом какого-либо расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.
Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.