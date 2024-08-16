СМИ: Европа не сможет оказать военную помощь Тайваню из-за Украины
i: Европа из-за Украины не сможет помочь Тайваню в случае конфликта с КНР
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские страны из-за помощи Украине не смогут оказать военную поддержку Тайваню в случае эскалации конфликта между островом и Китаем, сообщает в пятницу британская газета i со ссылкой на военные и дипломатические источники.
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"Все было вложено в украинский проект... Мы действуем на пределах ресурсов, и нет никакого шанса, что мы сможем оказать значительную помощь, если напряженность на Тайване перерастет в конфликт", - цитирует издание британский военный источник.
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Схожую мысль произносит европейский дипломатический источник на Тайване. По его словам, которые приводит газета, по этому вопросу "европейские страны не играют никакой роли с военной точки зрения... У нас (Европы - ред.) даже нет возможностей для снабжения вооруженных сил и поддержки Украины".
В соответствии с заключенными между США и Тайванем договоренностями, американская сторона будет обязана вмешаться для защиты суверенитета острова в случае эскалации в регионе. Как пишет газета, ссылаясь на представителя Госдепартамента США, этот вопрос вызывает "существенный стресс" у Вашингтона, который хотел бы больше вовлеченности со стороны Британии и других европейских партнеров. Кроме того, разведслужбы Великобритании и США считают, что Китай планирует подготовиться к присоединению острова к 2027 году.
По информации двух источников в разведке США и европейского дипломата, в настоящее время ведутся переговоры о том, как Великобритания и Европа смогут помочь Тайваню против КНР, однако нынешнее положение дел вызывает разочарование в американских дипломатических кругах.
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"Мы помогли профинансировать битву для защиты Европы ценой высоких политических и экономических затрат, сейчас мы нуждаемся в ответной услуге", - приводятся слова источника в разведке США.
Одним из направлений, которое рассматривают европейские дипломаты, может стать помощь Тайваню в повышении устойчивости острова к внешним угрозам и подготовке местного населения к конфликту, сказано в статье со ссылкой на два дипломатических источника.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на главу администрации острова Лай Циндэ передавало, что остров в 2025 году увеличит оборонный бюджет до 647 миллиардов новых тайваньских долларов (около 19,8 миллиарда долларов США). Оборонный бюджет острова в 2024 году составил 606,8 миллиарда новых тайваньских долларов (около 18,6 миллиарда долларов), таким образом рост расходов в 2025 году составит около 6,6%.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
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