Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа не сможет оказать военную помощь Тайваню из-за Украины - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/evropa-1966677738.html
СМИ: Европа не сможет оказать военную помощь Тайваню из-за Украины
СМИ: Европа не сможет оказать военную помощь Тайваню из-за Украины - РИА Новости, 16.08.2024
СМИ: Европа не сможет оказать военную помощь Тайваню из-за Украины
Европейские страны из-за помощи Украине не смогут оказать военную поддержку Тайваню в случае эскалации конфликта между островом и Китаем, сообщает в пятницу... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:09
2024-08-16T19:09
тайвань
в мире
сша
китай
нэнси пелоси
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские страны из-за помощи Украине не смогут оказать военную поддержку Тайваню в случае эскалации конфликта между островом и Китаем, сообщает в пятницу британская газета i со ссылкой на военные и дипломатические источники. "Все было вложено в украинский проект... Мы действуем на пределах ресурсов, и нет никакого шанса, что мы сможем оказать значительную помощь, если напряженность на Тайване перерастет в конфликт", - цитирует издание британский военный источник. Схожую мысль произносит европейский дипломатический источник на Тайване. По его словам, которые приводит газета, по этому вопросу "европейские страны не играют никакой роли с военной точки зрения... У нас (Европы - ред.) даже нет возможностей для снабжения вооруженных сил и поддержки Украины". В соответствии с заключенными между США и Тайванем договоренностями, американская сторона будет обязана вмешаться для защиты суверенитета острова в случае эскалации в регионе. Как пишет газета, ссылаясь на представителя Госдепартамента США, этот вопрос вызывает "существенный стресс" у Вашингтона, который хотел бы больше вовлеченности со стороны Британии и других европейских партнеров. Кроме того, разведслужбы Великобритании и США считают, что Китай планирует подготовиться к присоединению острова к 2027 году. По информации двух источников в разведке США и европейского дипломата, в настоящее время ведутся переговоры о том, как Великобритания и Европа смогут помочь Тайваню против КНР, однако нынешнее положение дел вызывает разочарование в американских дипломатических кругах. "Мы помогли профинансировать битву для защиты Европы ценой высоких политических и экономических затрат, сейчас мы нуждаемся в ответной услуге", - приводятся слова источника в разведке США. Одним из направлений, которое рассматривают европейские дипломаты, может стать помощь Тайваню в повышении устойчивости острова к внешним угрозам и подготовке местного населения к конфликту, сказано в статье со ссылкой на два дипломатических источника. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на главу администрации острова Лай Циндэ передавало, что остров в 2025 году увеличит оборонный бюджет до 647 миллиардов новых тайваньских долларов (около 19,8 миллиарда долларов США). Оборонный бюджет острова в 2024 году составил 606,8 миллиарда новых тайваньских долларов (около 18,6 миллиарда долларов), таким образом рост расходов в 2025 году составит около 6,6%. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240812/tayvan-1965587449.html
https://ria.ru/20240109/tayvan-1920236920.html
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966498015.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a52e2e7c10620576a7b338b54d5edd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, в мире, сша, китай, нэнси пелоси, государственный департамент сша
Тайвань, В мире, США, Китай, Нэнси Пелоси, Государственный департамент США
СМИ: Европа не сможет оказать военную помощь Тайваню из-за Украины

i: Европа из-за Украины не сможет помочь Тайваню в случае конфликта с КНР

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Европейские страны из-за помощи Украине не смогут оказать военную поддержку Тайваню в случае эскалации конфликта между островом и Китаем, сообщает в пятницу британская газета i со ссылкой на военные и дипломатические источники.
«
"Все было вложено в украинский проект... Мы действуем на пределах ресурсов, и нет никакого шанса, что мы сможем оказать значительную помощь, если напряженность на Тайване перерастет в конфликт", - цитирует издание британский военный источник.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Тайвань планирует разработать гиперзвуковое оружие, пишут СМИ
12 августа, 04:59
Схожую мысль произносит европейский дипломатический источник на Тайване. По его словам, которые приводит газета, по этому вопросу "европейские страны не играют никакой роли с военной точки зрения... У нас (Европы - ред.) даже нет возможностей для снабжения вооруженных сил и поддержки Украины".
В соответствии с заключенными между США и Тайванем договоренностями, американская сторона будет обязана вмешаться для защиты суверенитета острова в случае эскалации в регионе. Как пишет газета, ссылаясь на представителя Госдепартамента США, этот вопрос вызывает "существенный стресс" у Вашингтона, который хотел бы больше вовлеченности со стороны Британии и других европейских партнеров. Кроме того, разведслужбы Великобритании и США считают, что Китай планирует подготовиться к присоединению острова к 2027 году.
По информации двух источников в разведке США и европейского дипломата, в настоящее время ведутся переговоры о том, как Великобритания и Европа смогут помочь Тайваню против КНР, однако нынешнее положение дел вызывает разочарование в американских дипломатических кругах.
«
"Мы помогли профинансировать битву для защиты Европы ценой высоких политических и экономических затрат, сейчас мы нуждаемся в ответной услуге", - приводятся слова источника в разведке США.
Одним из направлений, которое рассматривают европейские дипломаты, может стать помощь Тайваню в повышении устойчивости острова к внешним угрозам и подготовке местного населения к конфликту, сказано в статье со ссылкой на два дипломатических источника.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
СМИ подсчитали, во сколько миру обойдется возможный конфликт на Тайване
9 января, 09:56
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на главу администрации острова Лай Циндэ передавало, что остров в 2025 году увеличит оборонный бюджет до 647 миллиардов новых тайваньских долларов (около 19,8 миллиарда долларов США). Оборонный бюджет острова в 2024 году составил 606,8 миллиарда новых тайваньских долларов (около 18,6 миллиарда долларов), таким образом рост расходов в 2025 году составит около 6,6%.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
15 августа, 23:06
 
ТайваньВ миреСШАКитайНэнси ПелосиГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала