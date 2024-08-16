https://ria.ru/20240816/energetika-1966512114.html

Посол в Иордании отметил интерес к российской атомной энергетике

Посол в Иордании отметил интерес к российской атомной энергетике - РИА Новости, 16.08.2024

Посол в Иордании отметил интерес к российской атомной энергетике

Интерес к российским технологиям в области атомной энергетики у Иордании и других арабских стран растет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:17

2024-08-16T03:17

2024-08-16T03:18

иордания

россия

глеб десятников

в мире

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АММАН, 16 авг - РИА Новости. Интерес к российским технологиям в области атомной энергетики у Иордании и других арабских стран растет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников. "Интерес же иорданских партнеров, равно как и других арабских столиц, к нашим наработкам в атомной сфере, как вы знаете, велик. Спрос на наши технологии возрастает, поэтому я уверен, что к этому перспективному направлению нашего двустороннего российско-иорданского взаимодействия мы обязательно вернемся и продолжим соответствующую работу", - сказал Десятников. Отвечая на вопрос о причинах приостановки сотрудничества России и Иордании в области атомной энергетики, посол отметил, что взята тактическая пауза "до тех пор, пока ситуация в регионе и мире в целом окончательно не стабилизируется и придет в некое состояние равновесия". Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла десять миллиардов долларов. Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.

https://ria.ru/20240628/putin-1956076407.html

https://ria.ru/20240329/rosatom-1936711649.html

иордания

россия

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иордания, россия, глеб десятников, в мире