https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.08.2024
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:04
2024-08-16T12:04
2024-08-16T12:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
эко
полис омс
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более 3 тысяч таких процедур", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что при наличии медицинских показаний жительницы Московской области могут бесплатно пройти процедуру ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Она реализуется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в национальный проект "Демография".
https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966560034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, эко, полис омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, ЭКО, полис ОМС