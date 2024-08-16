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Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:04 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.08.2024
Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:04
2024-08-16T12:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
эко
полис омс
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более 3 тысяч таких процедур", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что при наличии медицинских показаний жительницы Московской области могут бесплатно пройти процедуру ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Она реализуется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в национальный проект "Демография".
https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966560034.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, эко, полис омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, ЭКО, полис ОМС

Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

© iStock.com / megafloppВрач показывает снимок УЗИ на экране планшета
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / megaflopp
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
"В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более 3 тысяч таких процедур", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве напомнили, что при наличии медицинских показаний жительницы Московской области могут бесплатно пройти процедуру ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Она реализуется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в национальный проект "Демография".
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЭКОполис ОМС
 
 
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