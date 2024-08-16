https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html

Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.08.2024

Более трех тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:04

2024-08-16T12:04

2024-08-16T12:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

эко

полис омс

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Московской области с начала года, оказание такой услуги в регионе проводится бесплатно по полису ОМС, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более 3 тысяч таких процедур", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что при наличии медицинских показаний жительницы Московской области могут бесплатно пройти процедуру ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Она реализуется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в национальный проект "Демография".

https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966560034.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, эко, полис омс