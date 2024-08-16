https://ria.ru/20240816/egorov-1966691357.html

Егоров: слет "Лига молодых лидеров" станет площадкой открытого диалога

Егоров: слет "Лига молодых лидеров" станет площадкой открытого диалога - РИА Новости, 16.08.2024

Егоров: слет "Лига молодых лидеров" станет площадкой открытого диалога

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров открыл межрегиональный слет "Лига молодых лидеров" и отметил, что он станет площадкой для общения с молодежью с... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:38

2024-08-16T20:38

2024-08-16T20:38

тамбовская область

общество

максим егоров

тамбовская область

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров открыл межрегиональный слет "Лига молодых лидеров" и отметил, что он станет площадкой для общения с молодежью с конструктивным диалогом, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Тамбовской области 15 августа открылся межрегиональный молодежный слет "Лига молодых лидеров". "Сегодня молодежная политика — наиболее динамично развивающееся направление, которое объединяет треть населения нашей страны. И ее развитие невозможно представить без постоянного общения с молодежью, без конструктивного диалога. Одной из площадок для такого диалога, уверен, станет и наш слет "Лига молодых лидеров". Не сомневаюсь, что вы получите те знания, которые потом сможете применить у себя на местах", - сказал Егоров, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, во второй день слета он принял участие в панельной дискуссии, где вместе с участниками обсудил векторы развития и реализации молодежной политики. Егоров отметил, что особое внимание необходимо обратить на объединение молодежи и патриотическое воспитание. "Сегодня наша страна отстаивает свой суверенитет и независимость. Это происходит не только на линии боевого соприкосновения. Идет борьба за умы молодого поколения, за будущее нашей великой страны. И мы осознаем ту огромную ответственность, которую несем в части воспитания молодежи. Воспитание патриотов, которые горячо любят Отечество и гордятся им, - наша главная задача", - сказал Егоров. На Тамбовщине проживают более 215 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет, что составляет четверть от всего населения региона. Юноши и девушки нашего региона активно участвуют в региональных, всероссийских, международных слетах и форумах, становятся обладателями грантов, премий и наград, занимаются волонтерской деятельностью, помогают бойцам СВО, жителям новых территорий и приграничных районов, детям и старикам, животным и всем нуждающимся. В 2023 году Тамбовская область стала победителем Всероссийского конкурса на предоставление субсидии из федерального бюджета для реализации в 2024 году комплексной программы развития молодежной политики "Регион для молодых". Регион получил субсидию в размере более 115 миллионов рублей из федерального бюджета и более 2 миллионов рублей из регионального. Одним из мероприятий программы развития молодежной политики "Регион для молодых" стал слет "Лига молодых лидеров". Данный слет проходит в течение трех дней - с 15 по 17 августа. Он объединил более 150 участников из разных регионов России - представителей органов власти, занимающихся реализацией государственной молодежной политики, руководителей молодежных центров, организаций и НКО, а также специалистов учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

https://ria.ru/20240808/evgenij-1964943348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, максим егоров, тамбовская область, россия