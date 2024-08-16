Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Новой Москве в январе-июле 2024 года ввели более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Из общего объема недвижимости, построенной и введенной в ТиНАО за семь месяцев текущего года, около 950 тысяч квадратных метров приходится на жилье", - приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что на промышленные и социальные объекты пришлось 188 тысяч "квадратов". Так, в Новой Москве возвели четыре детсада примерно на 1 тысячу малышей и четыре школы суммарно на 3,8 тысячи учеников.
Как в свою очередь отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, по результатам 2024 года в ТиНАО введут 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов", как ожидается, придется на жилье.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что с начала года в ТиНАО выдали 57 разрешений. Они позволяют начать строительство свыше 877 тысяч квадратных метров недвижимости.