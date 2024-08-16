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Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года

Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года - РИА Новости, 16.08.2024

Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года

В Новой Москве в январе-июле 2024 года ввели более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:05

2024-08-16T14:05

2024-08-16T14:05

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

мосгосстройнадзор

владимир жидкин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Новой Москве в январе-июле 2024 года ввели более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Из общего объема недвижимости, построенной и введенной в ТиНАО за семь месяцев текущего года, около 950 тысяч квадратных метров приходится на жилье", - приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что на промышленные и социальные объекты пришлось 188 тысяч "квадратов". Так, в Новой Москве возвели четыре детсада примерно на 1 тысячу малышей и четыре школы суммарно на 3,8 тысячи учеников.Как в свою очередь отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, по результатам 2024 года в ТиНАО введут 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов", как ожидается, придется на жилье.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что с начала года в ТиНАО выдали 57 разрешений. Они позволяют начать строительство свыше 877 тысяч квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20240816/efimov-1966497013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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