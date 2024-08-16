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Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года - РИА Новости, 16.08.2024
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14:05 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/efimov-1966560699.html
Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года
Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года - РИА Новости, 16.08.2024
Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года
В Новой Москве в январе-июле 2024 года ввели более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:05
2024-08-16T14:05
москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
мосгосстройнадзор
владимир жидкин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Новой Москве в январе-июле 2024 года ввели более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Из общего объема недвижимости, построенной и введенной в ТиНАО за семь месяцев текущего года, около 950 тысяч квадратных метров приходится на жилье", - приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что на промышленные и социальные объекты пришлось 188 тысяч "квадратов". Так, в Новой Москве возвели четыре детсада примерно на 1 тысячу малышей и четыре школы суммарно на 3,8 тысячи учеников.Как в свою очередь отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, по результатам 2024 года в ТиНАО введут 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов", как ожидается, придется на жилье.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что с начала года в ТиНАО выдали 57 разрешений. Они позволяют начать строительство свыше 877 тысяч квадратных метров недвижимости.
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москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , мосгосстройнадзор, владимир жидкин, градостроительный комплекс москвы
Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Мосгосстройнадзор, Владимир Жидкин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: более 1 млн "квадратов" недвижимости возвели в ТиНАО с начала года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Новой Москве в январе-июле 2024 года ввели более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Из общего объема недвижимости, построенной и введенной в ТиНАО за семь месяцев текущего года, около 950 тысяч квадратных метров приходится на жилье", - приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что на промышленные и социальные объекты пришлось 188 тысяч "квадратов". Так, в Новой Москве возвели четыре детсада примерно на 1 тысячу малышей и четыре школы суммарно на 3,8 тысячи учеников.
Как в свою очередь отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, по результатам 2024 года в ТиНАО введут 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов", как ожидается, придется на жилье.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что с начала года в ТиНАО выдали 57 разрешений. Они позволяют начать строительство свыше 877 тысяч квадратных метров недвижимости.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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МоскваТиНАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МосгосстройнадзорВладимир ЖидкинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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