https://ria.ru/20240816/efimov-1966536448.html
Ефимов: панно установили на пересадке между станциями метро "Авиамоторная"
Ефимов: панно установили на пересадке между станциями метро "Авиамоторная" - РИА Новости, 16.08.2024
Ефимов: панно установили на пересадке между станциями метро "Авиамоторная"
Историческое панно "Икар" смонтировали на стене строящегося пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" двух линий метро в Москве, рассказал заммэра... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:09
2024-08-16T12:09
2024-08-16T12:09
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
александр рукавишников
рафик загрутдинов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Историческое панно "Икар" смонтировали на стене строящегося пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" двух линий метро в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов.Заммэра напомнил, что скульптурная композиция создана художником Анатолием Мосийчуком. Она находилась на торце открытой в 1979 году станции "Авиамоторная" Калининской линии. "В связи со строительством пересадки на одноименную станцию Большой кольцевой линии панно демонтировали. На месте торцевой стены соорудили лестничный сход, через который пассажиры смогут пройти на пересадку", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По словам Ефимова, все металлические части панно покрыли составом от коррозии.В сообщении указывается, что художественные элементы станций "Авиамоторная" обеих линий имеют авиационная тематику. Во втором вестибюле "Авиамоторной" БКЛ размещены скульптурные композиции, автором которых стал народный художник РФ Александр Рукавишников.В сообщении уточняется, что барельеф "Крылатые люди.Небо" на торцевой стене перронного зала создан из алюминия и мрамора. Размещенная над аркой эскалаторного зала композиция "Крылатые люди.Ника" выполнена из алюминия и фибробетона.Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов напомнил, что "Авиамоторная" начала работать с 1 марта 2023-го в составе Большой кольцевой линии. До этого станция, запущенная в марте 2020 года, временно была частью Некрасовской линии.
https://ria.ru/20240816/efimov-1966497013.html
https://ria.ru/20240815/efimov-1966352837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , александр рукавишников, рафик загрутдинов
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Александр Рукавишников, Рафик Загрутдинов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Историческое панно "Икар" смонтировали на стене строящегося пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" двух линий метро в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов.
Заммэра напомнил, что скульптурная композиция создана художником Анатолием Мосийчуком. Она находилась на торце открытой в 1979 году станции "Авиамоторная" Калининской линии.
"В связи со строительством пересадки на одноименную станцию Большой кольцевой линии панно демонтировали. На месте торцевой стены соорудили лестничный сход, через который пассажиры смогут пройти на пересадку", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
По словам Ефимова, все металлические части панно покрыли составом от коррозии.
В сообщении указывается, что художественные элементы станций "Авиамоторная" обеих линий имеют авиационная тематику. Во втором вестибюле "Авиамоторной" БКЛ размещены скульптурные композиции, автором которых стал народный художник РФ Александр Рукавишников
.
В сообщении уточняется, что барельеф "Крылатые люди.Небо" на торцевой стене перронного зала создан из алюминия и мрамора. Размещенная над аркой эскалаторного зала композиция "Крылатые люди.Ника" выполнена из алюминия и фибробетона.
Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов
напомнил, что "Авиамоторная" начала работать с 1 марта 2023-го в составе Большой кольцевой линии. До этого станция, запущенная в марте 2020 года, временно была частью Некрасовской линии.