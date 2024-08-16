https://ria.ru/20240816/drony-1966620498.html

Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области

Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области - РИА Новости, 16.08.2024

Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области

Украинский дрон атаковал автомобиль жителя харьковского Мечниково, водитель был ранен, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:34

2024-08-16T15:34

2024-08-16T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

авто

харьковская область

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль жителя харьковского Мечниково, водитель был ранен, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "В населённом пункте Мечниково Харьковской области украинские дроны атаковали два гражданских автомобиля. Первый ударил по машине местного жителя, который был за рулём и в результате получил контузию и осколочные ранения", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавший госпитализирован. Он отметил, что второй дрон ударил по машине местного жителя, который приехал на помощь товарищу, мужчина не пострадал. По информации Ганчева, БПЛА не сразу атаковали автомобили, сначала кружили над ними.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, харьковская область, виталий ганчев