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Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области
Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области
Украинский дрон атаковал автомобиль жителя харьковского Мечниково, водитель был ранен, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:34
2024-08-16T15:34
2024-08-16T15:34
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виталий ганчев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль жителя харьковского Мечниково, водитель был ранен, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "В населённом пункте Мечниково Харьковской области украинские дроны атаковали два гражданских автомобиля. Первый ударил по машине местного жителя, который был за рулём и в результате получил контузию и осколочные ранения", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавший госпитализирован. Он отметил, что второй дрон ударил по машине местного жителя, который приехал на помощь товарищу, мужчина не пострадал. По информации Ганчева, БПЛА не сразу атаковали автомобили, сначала кружили над ними.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Авто, Харьковская область, Виталий Ганчев
Украинские дроны атаковали два автомобиля в Харьковской области
Ганчев: дроны ВСУ атаковали 2 машины в Харьковской области, один водитель ранен