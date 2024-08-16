https://ria.ru/20240816/dron-1966511422.html

В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги"

В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги" - РИА Новости, 16.08.2024

В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги"

В России разработали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги", сообщил... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:04

2024-08-16T03:04

2024-08-16T03:16

новое оружие россии

россия

вооруженные силы украины

форум "армия — 2024"

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В России разработали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги", сообщил РИА Новости представитель компании "Гроза", разработчика системы.Общим названием "Баба-яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексокоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом. "Если называть официально, "Ночная ведьма" — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния", — сказал представитель компании по итогам форума "Армия-2024", где впервые представили новый комплекс.По его словам, у российского аппарата широкополосная связь — на нестандартной частоте. Кроме того, через заданное время он может сканировать эфир. "Для связи "Баба-яга" использует каналы американского оператора Starlink, мы используем связь российской разработки", — уточнил собеседник агентства.В конструкции пока используются импортные комплектующие, однако в ближайшее время производство комплектующих планируется локализовать. "Сейчас важно скорей эти изделия произвести и отправить в зону СВО", — сказал собеседник агентства,, добавив, что первые 50 подобных дронов уже отправлены на СВО. Сборка одного дрона занимает сутки."Ночную ведьму" мы производим одну в день. Дрон оснащен системой сброса до четырех боеприпасов общей массой до 15-20 килограммов. Связь позволяет на 50 километров организовать видеотрансляцию. Работает в комплексе с самолетом вертикального взлета "Сова-22", который выступает в качестве разведчика и целеуказателя для ударного дрона "Ночная ведьма", а также для полевой артиллерии", - сказал представитель компании. Ударный дрон "Ночная ведьма" имеет крейсерскую скорость 60 километров в час, массу полезной нагрузки - до 20 килограммов, время полета с нагрузкой 10 килограммов - 40 минут, помехозащищенную навигацию, камеру с тепловизором и десятикратным оптическим зумом и 32-кратным цифровым.

https://ria.ru/20240815/robot-1966327371.html

https://ria.ru/20240725/kobra-1961847933.html

https://ria.ru/20240730/aes-1962821937.html

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россия, вооруженные силы украины, форум "армия — 2024", безопасность