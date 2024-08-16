https://ria.ru/20240816/drg-1966543559.html

Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:58

2024-08-16T10:58

2024-08-16T11:46

специальная военная операция на украине

курская область

нато

безопасность

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КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в бою противник использовал в том числе стрелковое оружие производства стран НАТО.Ликвидированные диверсанты принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.Как ранее сообщили в СК, против представителя командования этой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240816/vsu-1966529884.html

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курская область

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Уничтожение украинской ДРГ с оружием стран НАТО в Курской области ❗️Российские морпехи уничтожили у села Кремяное в Курской области украинскую ДРГ с оружием стран НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах 2024-08-16T10:58 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, нато, безопасность