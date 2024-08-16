Рейтинг@Mail.ru
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 16.08.2024 (обновлено: 11:46 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/drg-1966543559.html
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:58
2024-08-16T11:46
специальная военная операция на украине
курская область
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966544941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e685a0c452fe457f0ff06e2d34ac085.jpg
КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в бою противник использовал в том числе стрелковое оружие производства стран НАТО.Ликвидированные диверсанты принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.Как ранее сообщили в СК, против представителя командования этой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966529884.html
https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинской ДРГ с оружием стран НАТО в Курской области
❗️Российские морпехи уничтожили у села Кремяное в Курской области украинскую ДРГ с оружием стран НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах
2024-08-16T10:58
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966544941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90e6262aebf4b78ad0deab0a0f456805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, НАТО, Безопасность
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Российские морпехи в Курской области уничтожили украинскую ДРГ с оружием НАТО

Читать ria.ru в
КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
WSJ: нападение на Курскую область ухудшит ситуацию для ВСУ
Вчера, 09:26
Он уточнил, что в бою противник использовал в том числе стрелковое оружие производства стран НАТО.
Ликвидированные диверсанты принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Как ранее сообщили в СК, против представителя командования этой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
Вчера, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала