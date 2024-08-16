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Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:58
2024-08-16T10:58
2024-08-16T11:46
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курская область
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безопасность
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КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в бою противник использовал в том числе стрелковое оружие производства стран НАТО.Ликвидированные диверсанты принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.Как ранее сообщили в СК, против представителя командования этой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966529884.html
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Уничтожение украинской ДРГ с оружием стран НАТО в Курской области
❗️Российские морпехи уничтожили у села Кремяное в Курской области украинскую ДРГ с оружием стран НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах
2024-08-16T10:58
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PT0M38S
РИА Новости
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курская область, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, НАТО, Безопасность
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Российские морпехи в Курской области уничтожили украинскую ДРГ с оружием НАТО