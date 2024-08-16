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При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы - РИА Новости, 16.08.2024
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы
В результате массированного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка помимо жилых домов и гипермаркета "Галактика" пострадала Центральная... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:27
2024-08-16T18:27
2024-08-16T18:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. В результате массированного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка помимо жилых домов и гипермаркета "Галактика" пострадала Центральная городская больница №14 (ГБУ "ЦГБ № 14), снаряд повредил пищеблок учреждения, пострадавших среди персонала нет, рассказали РИА Новости в минздраве ДНР. "В результате обстрела пострадал пищеблок. Он поврежден. Люди целы", - сообщили РИА Новости в региональном министерстве. ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняла оперативная обстановка, по сообщению корреспондента РИА Новости, украинские беспилотники кружили над горящим гипермаркетом во время работы экстренных служб. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы
При обстреле ВСУ Донецка пострадал пищеблок больницы, в ней никто не пострадал