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При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966670833.html
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы - РИА Новости, 16.08.2024
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы
В результате массированного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка помимо жилых домов и гипермаркета "Галактика" пострадала Центральная... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:27
2024-08-16T18:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. В результате массированного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка помимо жилых домов и гипермаркета "Галактика" пострадала Центральная городская больница №14 (ГБУ "ЦГБ № 14), снаряд повредил пищеблок учреждения, пострадавших среди персонала нет, рассказали РИА Новости в минздраве ДНР. "В результате обстрела пострадал пищеблок. Он поврежден. Люди целы", - сообщили РИА Новости в региональном министерстве. ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняла оперативная обстановка, по сообщению корреспондента РИА Новости, украинские беспилотники кружили над горящим гипермаркетом во время работы экстренных служб. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
https://ria.ru/20240816/obstrel-1966669173.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле ТЦ в Донецке пострадал пищеблок больницы

При обстреле ВСУ Донецка пострадал пищеблок больницы, в ней никто не пострадал

© РИА НовостиУдар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецк
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецк - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. В результате массированного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка помимо жилых домов и гипермаркета "Галактика" пострадала Центральная городская больница №14 (ГБУ "ЦГБ № 14), снаряд повредил пищеблок учреждения, пострадавших среди персонала нет, рассказали РИА Новости в минздраве ДНР.
"В результате обстрела пострадал пищеблок. Он поврежден. Люди целы", - сообщили РИА Новости в региональном министерстве.
ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняла оперативная обстановка, по сообщению корреспондента РИА Новости, украинские беспилотники кружили над горящим гипермаркетом во время работы экстренных служб.
Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
Вчера, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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