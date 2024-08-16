https://ria.ru/20240816/donetsk-1966636789.html
В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке
В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке
Преступление ВСУ, обстрелявших Донецк, в результате чего погибли мирные жители, должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:35
2024-08-16T16:35
2024-08-16T17:03
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александр волошин
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Преступление ВСУ, обстрелявших Донецк, в результате чего погибли мирные жители, должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире, заявил сенатор от региона Александр Волошин в своем Telegram-канале.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Одна из ракет попала в торговый центр "Галактика" на западе города. В этот момент в "Галактике" находились люди. Невинные мирные люди, ставшие жертвами украинского режима. Судьба многих из них остается неизвестной", - написал Волошин.По его словам, это совершенно бесчеловечный акт терроризма, самый настоящий геноцид жителей Донецка. Целенаправленный ракетный удар по беззащитным людям. "Такое нельзя прощать", - отметил сенатор. Он добавил, что точное число жертв на данный момент неизвестно."Это очередное военное преступление украинской власти и ВСУ должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире. Та часть мирового сообщества, которая продолжает поддерживать режим (Владимира) Зеленского, должна наконец открыть глаза и увидеть истинную сущность современной Украины. Виновные должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул Волошин.Парламентарий выразил соболезнования тем, "кто в этом ужасе потерял родных и близких".
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вооруженные силы украины, донецк, россия, происшествия, совет федерации рф, александр волошин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Россия, Происшествия, Совет Федерации РФ, Александр Волошин, Донецкая Народная Республика
В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке
Сенатор Волошин: в мире должны дать оценку обстрелу гипермаркета в Донецке
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Преступление ВСУ, обстрелявших Донецк, в результате чего погибли мирные жители, должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире, заявил сенатор от региона Александр Волошин в своем Telegram-канале
.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Одна из ракет попала в торговый центр "Галактика" на западе города. В этот момент в "Галактике" находились люди. Невинные мирные люди, ставшие жертвами украинского режима. Судьба многих из них остается неизвестной", - написал Волошин.
По его словам, это совершенно бесчеловечный акт терроризма, самый настоящий геноцид жителей Донецка. Целенаправленный ракетный удар по беззащитным людям. "Такое нельзя прощать", - отметил сенатор. Он добавил, что точное число жертв на данный момент неизвестно.
"Это очередное военное преступление украинской власти и ВСУ должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире. Та часть мирового сообщества, которая продолжает поддерживать режим (Владимира) Зеленского, должна наконец открыть глаза и увидеть истинную сущность современной Украины. Виновные должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул Волошин.
Парламентарий выразил соболезнования тем, "кто в этом ужасе потерял родных и близких".