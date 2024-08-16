https://ria.ru/20240816/donetsk-1966636789.html

В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке

В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024

В Совфеде призвали мировое сообщество дать оценку обстрелу в Донецке

Преступление ВСУ, обстрелявших Донецк, в результате чего погибли мирные жители, должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:35

2024-08-16T16:35

2024-08-16T17:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

россия

происшествия

совет федерации рф

александр волошин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Преступление ВСУ, обстрелявших Донецк, в результате чего погибли мирные жители, должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире, заявил сенатор от региона Александр Волошин в своем Telegram-канале.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Одна из ракет попала в торговый центр "Галактика" на западе города. В этот момент в "Галактике" находились люди. Невинные мирные люди, ставшие жертвами украинского режима. Судьба многих из них остается неизвестной", - написал Волошин.По его словам, это совершенно бесчеловечный акт терроризма, самый настоящий геноцид жителей Донецка. Целенаправленный ракетный удар по беззащитным людям. "Такое нельзя прощать", - отметил сенатор. Он добавил, что точное число жертв на данный момент неизвестно."Это очередное военное преступление украинской власти и ВСУ должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире. Та часть мирового сообщества, которая продолжает поддерживать режим (Владимира) Зеленского, должна наконец открыть глаза и увидеть истинную сущность современной Украины. Виновные должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул Волошин.Парламентарий выразил соболезнования тем, "кто в этом ужасе потерял родных и близких".

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецк, россия, происшествия, совет федерации рф, александр волошин, донецкая народная республика