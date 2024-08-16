https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html

Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке

Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024

Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке

Гипермаркет в Донецке после удара ВСУ вспыхнул сразу, на первых порах удалось спасти пару десятков человек, рассказал волонтер с места событий в эфире... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:53

2024-08-16T15:53

2024-08-16T15:53

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гипермаркет в Донецке после удара ВСУ вспыхнул сразу, на первых порах удалось спасти пару десятков человек, рассказал волонтер с места событий в эфире телеканала "Россия 24". ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. "Побежали, стрелять - не стрелять будут, пойти спасти людей. К сожалению, вспыхнуло сразу. Оттуда успели спасти всего, может, пару десятков человек. Мы уже отдирали с обратной стороны и листы профиля, чтобы людей вытаскивать. Вытащили одну женщину. Потом пытались сами туда залезть, руку сунули - невозможно. Там сразу лакокрасочные материалы принялись гореть", - сказал волонтер.

https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966622580.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия