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Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html
Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке
Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке
Гипермаркет в Донецке после удара ВСУ вспыхнул сразу, на первых порах удалось спасти пару десятков человек, рассказал волонтер с места событий в эфире... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:53
2024-08-16T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гипермаркет в Донецке после удара ВСУ вспыхнул сразу, на первых порах удалось спасти пару десятков человек, рассказал волонтер с места событий в эфире телеканала "Россия 24". ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших. "Побежали, стрелять - не стрелять будут, пойти спасти людей. К сожалению, вспыхнуло сразу. Оттуда успели спасти всего, может, пару десятков человек. Мы уже отдирали с обратной стороны и листы профиля, чтобы людей вытаскивать. Вытащили одну женщину. Потом пытались сами туда залезть, руку сунули - невозможно. Там сразу лакокрасочные материалы принялись гореть", - сказал волонтер.
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке

Волонтеры спасли пару десятков человек на месте обстрела гипермаркета в Донецке

© Кадр видео из соцсетейУдар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Удар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гипермаркет в Донецке после удара ВСУ вспыхнул сразу, на первых порах удалось спасти пару десятков человек, рассказал волонтер с места событий в эфире телеканала "Россия 24".
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших.
"Побежали, стрелять - не стрелять будут, пойти спасти людей. К сожалению, вспыхнуло сразу. Оттуда успели спасти всего, может, пару десятков человек. Мы уже отдирали с обратной стороны и листы профиля, чтобы людей вытаскивать. Вытащили одну женщину. Потом пытались сами туда залезть, руку сунули - невозможно. Там сразу лакокрасочные материалы принялись гореть", - сказал волонтер.
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецк - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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