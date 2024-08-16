https://ria.ru/20240816/donetsk-1966618290.html
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11 - РИА Новости, 16.08.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11
Одиннадцать человек получили ранения при артиллерийских ударах ВСУ по Петровскому району Донецка, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:26
2024-08-16T15:26
2024-08-16T16:21
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
петровский район
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения при артиллерийских ударах ВСУ по Петровскому району Донецка, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР."Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", — сказали в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ранения получили семь человек, в том числе подросток. ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка начиная с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка. Также повреждена городская больница № 14.Один из волонтеров, работающих на месте ЧП, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что гипермаркет загорелся сразу после удара, спасти удалось около 20 человек.Как сообщал корреспондент РИА Новости, ТЦ "Галактика" — единственный крупный магазин в округе, днем в нем всегда много покупателей.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240816/podrostok-1966613529.html
донецк
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-16T15:26
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
2024-08-16T15:26
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, петровский район, денис пушилин
Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Петровский район, Денис Пушилин
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до 11
ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости.
Одиннадцать человек получили ранения при артиллерийских ударах ВСУ по Петровскому району Донецка, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР
.
"Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", — сказали в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
сообщал, что ранения получили семь человек, в том числе подросток.
ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка начиная с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка. Также повреждена городская больница № 14.
Один из волонтеров, работающих на месте ЧП, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что гипермаркет загорелся сразу после удара, спасти удалось около 20 человек.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, ТЦ "Галактика" — единственный крупный магазин в округе, днем в нем всегда много покупателей.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район
расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева
, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.