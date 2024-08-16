https://ria.ru/20240816/donetsk-1966618290.html

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11 - РИА Новости, 16.08.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 11

Одиннадцать человек получили ранения при артиллерийских ударах ВСУ по Петровскому району Донецка, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:26

2024-08-16T15:26

2024-08-16T16:21

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

петровский район

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения при артиллерийских ударах ВСУ по Петровскому району Донецка, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР."Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", — сказали в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ранения получили семь человек, в том числе подросток. ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка начиная с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка. Также повреждена городская больница № 14.Один из волонтеров, работающих на месте ЧП, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что гипермаркет загорелся сразу после удара, спасти удалось около 20 человек.Как сообщал корреспондент РИА Новости, ТЦ "Галактика" — единственный крупный магазин в округе, днем в нем всегда много покупателей.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240816/podrostok-1966613529.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости 2024-08-16T15:26 true PT0M13S

Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке ❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. 2024-08-16T15:26 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, петровский район, денис пушилин