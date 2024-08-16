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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР - РИА Новости, 16.08.2024

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:17

2024-08-16T15:17

2024-08-16T15:17

донецкая народная республика

донецк

россия

мария львова-белова

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР Элеонорой Федоренко в связи с ударом ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке. "В Донецке после удара ВСУ горит торговый центр "Галактика"… Мы на связи с детским омбудсменом в ДНР Элеонорой Федоренко. При необходимости обязательно окажем региону необходимую помощь", - сообщила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240608/deti-1951620124.html

донецкая народная республика

донецк

россия

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины, происшествия