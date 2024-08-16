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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:17
2024-08-16T15:17
2024-08-16T15:17
донецкая народная республика
донецк
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР Элеонорой Федоренко в связи с ударом ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке. "В Донецке после удара ВСУ горит торговый центр "Галактика"… Мы на связи с детским омбудсменом в ДНР Элеонорой Федоренко. При необходимости обязательно окажем региону необходимую помощь", - сообщила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240608/deti-1951620124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР после атаки ВСУ