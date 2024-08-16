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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
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15:17 16.08.2024
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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:17
2024-08-16T15:17
донецкая народная республика
донецк
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР Элеонорой Федоренко в связи с ударом ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке. "В Донецке после удара ВСУ горит торговый центр "Галактика"… Мы на связи с детским омбудсменом в ДНР Элеонорой Федоренко. При необходимости обязательно окажем региону необходимую помощь", - сообщила Львова-Белова.
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донецкая народная республика, донецк, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом ДНР после атаки ВСУ

© Кадр видео из соцсетейУдар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Удар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом ДНР Элеонорой Федоренко в связи с ударом ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке.
"В Донецке после удара ВСУ горит торговый центр "Галактика"… Мы на связи с детским омбудсменом в ДНР Элеонорой Федоренко. При необходимости обязательно окажем региону необходимую помощь", - сообщила Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияМария Львова-БеловаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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