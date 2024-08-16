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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 16.08.2024 (обновлено: 15:16 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966612017.html
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:59
2024-08-16T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших.Из укрытия, в котором находится корреспондент агентства, слышно, как военные пытаются сбивать БПЛА противника. Также донесся звук как минимум еще одного взрыва в районе гипермаркета. Практически беспрерывно работает дрон-детектор, который предупреждает о приближении БПЛА.
донецк
украина
донецкая народная республика
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353
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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-16T14:59
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, видео, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
2024-08-16T14:59
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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке

БПЛА ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших.
Из укрытия, в котором находится корреспондент агентства, слышно, как военные пытаются сбивать БПЛА противника. Также донесся звук как минимум еще одного взрыва в районе гипермаркета. Практически беспрерывно работает дрон-детектор, который предупреждает о приближении БПЛА.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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