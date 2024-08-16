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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке

Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024

Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке

Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:59

2024-08-16T14:59

2024-08-16T15:16

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших.Из укрытия, в котором находится корреспондент агентства, слышно, как военные пытаются сбивать БПЛА противника. Также донесся звук как минимум еще одного взрыва в районе гипермаркета. Практически беспрерывно работает дрон-детектор, который предупреждает о приближении БПЛА.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости 2024-08-16T14:59 true PT0M13S

Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке ❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. 2024-08-16T14:59 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, видео, донецкая народная республика, денис пушилин