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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:59
2024-08-16T14:59
2024-08-16T15:16
специальная военная операция на украине
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донецк
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета "Галактика" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших.Из укрытия, в котором находится корреспондент агентства, слышно, как военные пытаются сбивать БПЛА противника. Также донесся звук как минимум еще одного взрыва в районе гипермаркета. Практически беспрерывно работает дрон-детектор, который предупреждает о приближении БПЛА.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке
Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-16T14:59
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
2024-08-16T14:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспилотники ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела в Донецке
БПЛА ВСУ мешают работе экстренных служб на месте обстрела гипермаркета в Донецке