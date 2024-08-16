https://ria.ru/20240816/donetsk-1966601323.html
Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла
Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла - РИА Новости, 16.08.2024
Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла
Площадь пожара, вызванного обстрелом ВСУ в Донецке, превышает 10 тысяч квадратных метров, оперативная обстановка осложняет тушение, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:23
2024-08-16T14:23
2024-08-16T14:48
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Площадь пожара, вызванного обстрелом ВСУ в Донецке, превышает 10 тысяч квадратных метров, оперативная обстановка осложняет тушение, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница №14, расположенные в том же микрорайоне."Площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Ликвидация продолжается", - написал Пушилин.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966600131.html
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
2024-08-16T14:23
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла
Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, превысила десять тысяч квадратов