https://ria.ru/20240816/donetsk-1966601323.html

Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла

Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла - РИА Новости, 16.08.2024

Площадь пожара, вызванного обстрелом в Донецке, выросла

Площадь пожара, вызванного обстрелом ВСУ в Донецке, превышает 10 тысяч квадратных метров, оперативная обстановка осложняет тушение, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:23

2024-08-16T14:23

2024-08-16T14:48

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Площадь пожара, вызванного обстрелом ВСУ в Донецке, превышает 10 тысяч квадратных метров, оперативная обстановка осложняет тушение, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар, кроме того, при обстреле повреждены жилые дома и больница №14, расположенные в том же микрорайоне."Площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Ликвидация продолжается", - написал Пушилин.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966600131.html

донецк

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Дарья Буймова

донецк, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)