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При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 16.08.2024 (обновлено: 14:53 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966600131.html
При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек
При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек - РИА Новости, 16.08.2024
При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек
При украинском ударе по торговому центру в Донецке пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:18
2024-08-16T14:53
петровский район
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. При украинском ударе по торговому центру в Донецке пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток", — говорится в публикации. Уточняется, что данные о пострадавших продолжают поступать.По сообщению Пушилина, ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка начиная с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка.Также повреждена городская больница № 14.Как сообщал корреспондент РИА Новости, гипермаркет "Галактика" — единственный крупный магазин в округе, днем в нем всегда много покупателей.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966482512.html
петровский район
донецк
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
2024-08-16T14:18
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Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ
❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым.
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петровский район, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Петровский район, Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек

При ударе по Донецку пострадали семь человек, в том числе подросток

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. При украинском ударе по торговому центру в Донецке пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток", — говорится в публикации.
© Фото очевидцаДым в Донецке
Дым в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото очевидца
Дым в Донецке
Уточняется, что данные о пострадавших продолжают поступать.
По сообщению Пушилина, ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка начиная с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка.
Также повреждена городская больница № 14.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, гипермаркет "Галактика" — единственный крупный магазин в округе, днем в нем всегда много покупателей.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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