https://ria.ru/20240816/donetsk-1966600131.html

При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек

При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек - РИА Новости, 16.08.2024

При ударе ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецке пострадали семь человек

При украинском ударе по торговому центру в Донецке пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:18

2024-08-16T14:18

2024-08-16T14:53

петровский район

донецк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. При украинском ударе по торговому центру в Донецке пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток", — говорится в публикации. Уточняется, что данные о пострадавших продолжают поступать.По сообщению Пушилина, ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка начиная с полудня. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика", площадь пожара превышает десять тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка.Также повреждена городская больница № 14.Как сообщал корреспондент РИА Новости, гипермаркет "Галактика" — единственный крупный магазин в округе, днем в нем всегда много покупателей.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 12:20 мск за пятнадцать минут выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966482512.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке ❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. 2024-08-16T14:18 true PT1M10S

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ ❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым. 2024-08-16T14:18 true PT0M07S

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петровский район, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, россия