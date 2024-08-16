Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
РБК-Украина: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство РБК-Украина.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
"Повторные взрывы в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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