https://ria.ru/20240816/dnepropetrovsk-1966655759.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 16.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы снова раздаются в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:30

2024-08-16T17:30

2024-08-16T17:30

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство РБК-Украина. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. "Повторные взрывы в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240816/infrastruktura-1966523747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, павлоград, днепр (город), вооруженные силы рф