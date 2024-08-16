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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 16.08.2024
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17:30 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/dnepropetrovsk-1966655759.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы снова раздаются в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:30
2024-08-16T17:30
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство РБК-Украина. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. "Повторные взрывы в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240816/infrastruktura-1966523747.html
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в мире, днепропетровск, павлоград, днепр (город), вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Павлоград, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

РБК-Украина: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство РБК-Украина.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Вчера, 08:17
"Повторные взрывы в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Подполье сообщило о взрыве с детонацией на заводе в Павлограде
15 августа, 17:04
 
В миреДнепропетровскПавлоградДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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