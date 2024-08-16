https://ria.ru/20240816/dnepr-1966515317.html

На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск

На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск - РИА Новости, 16.08.2024

На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:05

2024-08-16T05:05

2024-08-16T05:05

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило Минобороны России. "Подразделения БпЛА арктической бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи противника ударными беспилотниками на Каховском направлении... В результате слаженных и грамотных действий расчета операторов БпЛА арктический бригады несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником, были уничтожены, что подтвердилось кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотников в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

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вооруженные силы украины, россия