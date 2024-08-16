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На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск - РИА Новости, 16.08.2024
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск
Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:05
2024-08-16T05:05
2024-08-16T05:05
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило Минобороны России. "Подразделения БпЛА арктической бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи противника ударными беспилотниками на Каховском направлении... В результате слаженных и грамотных действий расчета операторов БпЛА арктический бригады несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником, были уничтожены, что подтвердилось кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотников в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск
Российские операторы БПЛА уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило Минобороны России.
"Подразделения БпЛА арктической бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи противника ударными беспилотниками на Каховском направлении... В результате слаженных и грамотных действий расчета операторов БпЛА арктический бригады несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником, были уничтожены, что подтвердилось кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотников в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.