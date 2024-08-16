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На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/dnepr-1966515317.html
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск - РИА Новости, 16.08.2024
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск
Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:05
2024-08-16T05:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило Минобороны России. "Подразделения БпЛА арктической бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи противника ударными беспилотниками на Каховском направлении... В результате слаженных и грамотных действий расчета операторов БпЛА арктический бригады несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником, были уничтожены, что подтвердилось кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотников в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
На правом берегу Днепра уничтожили антенны связи украинских войск

Российские операторы БПЛА уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра, видео предоставило Минобороны России.
"Подразделения БпЛА арктической бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожают антенны связи противника ударными беспилотниками на Каховском направлении... В результате слаженных и грамотных действий расчета операторов БпЛА арктический бригады несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником, были уничтожены, что подтвердилось кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении.
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Вчера, 05:02
В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотников в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
 
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