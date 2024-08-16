https://ria.ru/20240816/desyatnikov-1966517274.html

Глеб Десятников: арабские страны заинтересованы в наших атомных технологиях

Глеб Десятников: арабские страны заинтересованы в наших атомных технологиях - РИА Новости, 16.08.2024

Глеб Десятников: арабские страны заинтересованы в наших атомных технологиях

Российско-иорданские отношения не ограничиваются туристическом потоком из РФ. Посол России в Иордании Глеб Десятников в эксклюзивном интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:00

2024-08-16T09:07

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Российско-иорданские отношения не ограничиваются туристическом потоком из РФ. Посол России в Иордании Глеб Десятников в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал об интересе королевства и других арабских стран к российским технологиям в атомной энергетике, о позиции в отношении контролируемого США лагеря беженцев "Рукбан" на сирийско-иорданской границе, а также о том, чем израильская военная компания на Западном берегу угрожает Иордании.— Сотрудничество в атомной энергетике приостановлено. Есть ли перспективы возобновить реализацию проектов?— Я бы не сказал, что сотрудничество приостановлено. Скорее, мы взяли тактическую паузу до тех пор, пока ситуация в регионе и мире в целом окончательно не стабилизируется и придет в некое состояние равновесия. Интерес же иорданских партнеров, равно как и других арабских столиц, к нашим наработкам в атомной сфере, как вы знаете, велик. Спрос на наши технологии возрастает, поэтому я уверен, что к этому перспективному направлению нашего двустороннего российско-иорданского взаимодействия мы обязательно вернемся и продолжим соответствующую работу.— Планируется ли в ближайшее время подписание новых контрактов в сфере торговли для увеличения товарооборота между странами? Какие сферы наиболее перспективны для развития экономических отношений между двумя странами?— На самом деле, предприниматели наших стран достаточно неплохо контактируют и взаимодействуют друг с другом. Мы в этом вопросе следуем давнему рыночному принципу laisser faire и стараемся их к этому поощрять, содействуя в преодолении некоторых особенностей ведения бизнеса в Иордании или России, наличие которых является обычным явлением в международной торговле. Видим, что на местный рынок активно приходят российские производители агропродукции – в королевство мы поставляем большие объемы пшеницы, ячменя, нута. Спросом здесь пользуется также российское мясо, наша высококачественная нефтяная химия.— Эксперты говорят, что Ближний Восток находится на грани войны. Проводит ли Россия контакты с иорданской стороной относительно возможностей деэскалации, в том числе в контексте напряженной ситуации на границе Израиля, Ливана, Сирии?— Москва и Амман поддерживают постоянный и доверительный политический диалог по всем актуальным сюжетам ближневосточной политики. Безусловно, всех сейчас волнует опасная динамика в регионе, который оказался в одном шаге от большой войны и которую он явно не выдержит. Кажется, что это понимание – единственное, что сейчас сдерживает и Израиль, и Ливан, и Сирию и другие страны от рокового шага в пропасть. Мы солидарны с позицией королевства, которое исходит из того, что первопричина такой эскалации лежит в продолжающемся кровопролитии в Секторе Газа. Его необходимо срочно остановить и наладить устойчивый гуманитарный доступ в анклав, помочь любыми способами мирным жителям сектора.— Насколько вероятно, что масштабная война перекинется из Сектора Газа на Западный берег к иорданским границам и это спровоцирует большой поток беженцев в Иорданию? Какие меры предпринимаются, чтобы это предотвратить?— В целом, надо исходить из того, что неурегулированность палестино-израильского конфликта будет оставаться перманентным фактором нестабильности на Ближнем Востоке. Происходящее на Западном берегу создает риски для Иордании, и опасения наших друзей понятны и оправданы. Только справедливое решение палестинской проблемы на основе двугосударственной формулы и соответствующих резолюций ООН может вернуть долгожданный мир и гармонию в регион.— Неоднократно в СМИ писали, что наркоторговцы интенсивно переправляют из Сирии через Иорданию в страны Персидского залива контрабанду наркотиков. Есть ли между Москвой и Амманом координация или взаимодействие в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком?— Безусловно, мы проводим регулярные контакты с иорданскими партнерами по данной тематике. Проблема сложная, многокомпонентная, требует участия и сотрудничества всех заинтересованных в ее разрешении столиц. Все имеющиеся двусторонние каналы общения задействуются Москвой и Амманом для координации действий в области борьбы как с наркотрафиком, так и терроризмом.— Как вы оцениваете ситуацию в сирийском Эт-Танфе на границе с Иорданией?— Военное присутствие США в 55-километровой зоне с центром в населенном пункте Эт-Танф вызывает много вопросов. Налицо прямое нарушение суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии. Настаиваем на том, чтобы американские силы ее покинули. Отдельную тревогу у нас вызывает гуманитарная ситуация в расположенном в этой зоне лагере беженцев "Рукбан" — туда не допускаются представители законных властей САР, с большими трудностями попадают гуманитарщики ООН. Призываем к снятию любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментов, повышению прозрачности проводимых гуманитарных акций в лагере "Рукбан". — Иордания является популярным направлением у российских туристов. Наблюдается ли увеличение турпотока?— В постковидный период отмечаем заметный рост потока россиян в Иорданию. Королевство остается центром притяжения туристов со всего мира – уникальность культурно-религиозного наследия Иордании к этому, несомненно, располагает. В последнее время наши соотечественники полюбили это направление, что мы можем только приветствовать.

https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html

https://ria.ru/20240815/hamas-1966337563.html

https://ria.ru/20240413/iordaniya-1938546745.html

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